Nejc Krevs: Kot špartansko dete so me vrgli med zveri, vendar sem preživel in tudi tokrat bom

Spremembe, ki se s prihodom novega vodstva dogajajo na RTV Slovenija, niso vsem pogodu. Najbolj razočarani so pričakovano tisti zaposleni na TV Slovenija, ki so ostali brez urednikovanja in vodenja najbolj eminentnih oddaj na nacionalki, ki so jih soustvarjali v zadnjem letu. Med njimi je tudi novinar Nejc Krevs, ki je na nacionalki zaposlen od leta 2016, v zadnjem letu pa je vodil tudi osrednji Dnevnik. Oba s kolegico Valentino Plaskan sta bila s tega mesta razrešena, Krevs pa je za Slovenske novice priznal, da je bil na ponedeljkovem sestanku, ko jim je v.d. urednice informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž sporočila uredniške spremembe, »bil še preveč v šoku, da bi dojel, kaj se vse skupaj dogaja.«

Zdaj, ko pravi, je vse skupaj prišlo za njim ...

»Žal mi je, da sem postal kolateralna škoda 'ideološkega' obračunavanja, saj nisem nikoli dovolil, da bi politika vplivala na moje profesionalno novinarsko delo. Nikoli nisem delal za medije, ki bi bili povezani s politiko, prav tako nisem nikoli bil član nobene politične stranke,« se je odzval Krevs.

Kljub temu, da si je urednica Fijavževa na uredniških mestih in za vodenje TV Dnevnika izbrala novinarje, ki so po njenem mnenju »najbolj verodostojni, kredibilni in izkušeni«, kot je dejala za Slovenske novice, pa Krevs svojo razrešitev vidi predvsem »v luči strahu starejše generacije pred mlajšo. Zdi se, da bi radi mladim porezali krila, čeprav so ta zrasla v njihovem gnezdu. Kot špartansko dete so me vrgli med zveri, vendar sem preživel in tudi tokrat bom ...,« pravi.

Svojo karierno poti gradil na nacionalki

Krevs je na nacionalki zaposlen od leta 2016, v tem času je vodil Infodrom, jutranja poročila, prvi dnevnik, popoldanska poročila, v zadnjem letu pa osrednji dnevnik in Slovensko kroniko. Fijavževa ga je minuli ponedeljek z osrednjega dnevnika razrešila, ponudila pa mu je vodenje Prvega dnevnika, Jutranjih poročil in oddaje Politično. Še naprej naj bi delal tudi Utrip.

V zadnjem, precej kaotičnem tednu, je bil poleg pisem in sporočil podpore tudi sam deležen »nekaj groženj in zbadljiv«, ki nikomur ne koristijo. »Na tem mestu bi rad pozval ljudi, naj spoštujejo kulturo dialoga, saj le ta omogoča okolje za asertivno, strpno in spoštljivo komuniciranje. Ne smemo dopustiti, da sovražni govor prevlada v naši družbi,« pravi novinar, ki bo še naprej, kot pravi svoj poklic opravljal profesionalno.