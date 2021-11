Ne boste verjeli, zakaj so na razgovoru za službo zavrnili sanjsko Sandro

Sandra Aleksić, ki se je v šovu Sanjski moški potegovala za srce Gregorja Čeglaja, je po koncu šova pridobila kar nekaj sledilcev na družbenih omrežjih. Tokrat je zanje spregovorila o bolj življenjski temi in z njo povezanih težavah – iskanje redne službe. Pravi, da ni verjela, da bo to tako naporno in težko.

Kot je razkrila rdečelaska, ima sama trenutno srečo, ker ima še vedno status študenta in zato lahko opravlja študentska dela. A težave so se pojavile pri iskanju redne službe. »Ne vem, kaj je ta ključ, ki ga moramo imeti, da v tem uspemo.«

Sandra pravi, da so jo na nekem razgovoru zavrnili zaradi barve las. »Rekli so, da ne sprejemajo rdečelasih, temveč preferirajo blondinke in rjavolaske,« je razkrila in dodala, da ne more verjeti, da te nekdo lahko sodi po barvi las. »Mislila sem, da so te časi mimo.« Aleksićeva je izrazila upanje, da delodajalci ne sodijo ljudi celo po barvi kože.