Ne boste verjeli, kako se Ana Soklič sprošča v Rotterdamu

Pripravila presenečenje za ekipo

Naša predstavnica na 65. izboru za Pesem Evrovizije na Nizozemskem,, ima v Rotterdamu za sabo že nekaj dni intenzivnih priprav in pravi, da vse poteka izjemno hitro in po urniku. »Za prvo vajo smo imeli 30 minut, za drugo 20. Na obeh vajah sem skladbo odpela 3x. Do torkovega nastopa me čakata še dve generalki in nastop pred strokovno komisijo. Skušam ohranjati moči in ravnotežje med dobrim vzdušjem v ekipi in poglobitvijo vase ter iskanje svojega miru,« je Sokličeva povedala med gostovanjem v spletnem klepetu na MMC-jevem portalu.Pravi, da na glavnem odru arene Ahoy kake pirotehnike ali ognjemetov ne bo, saj želijo čimbolj neposreden in naraven nastop.Na vprašanje ali jo kaj skrbi njen položaj na stavnicah, pa naša pevka pravi, da se s tem ne obremenjuje. »Osredotočam na energijo, ki je potrebna za nastop. Želim si, da bom na koncu s svojim nastopom zadovoljna in da boste ponosni name,«.A Ana na Nizozemske najde tudi čas za sprostitev. Tako je razkrila, da je pripravila presenečenje za svojo ekipo in jim spekla torto.