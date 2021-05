Ana Soklič stopila na oder in očarala z »mačjo hojo« (VIDEO)

Za slovensko predstavnico na Evrovizijije druga vaja na velikem odru arene Ahoy v Rotterdamu, na katerem bo nastopila kot druga v prvem polfinalu 18. maja.Če so bili odzivi kritikov po njeni prvi vaji dokaj medli, pa so ji po drugem nastopu že pripisali bolj suveren nastop, a menda še premalo prepričljiv, da bi se lahko uvrstila v veliki finale. V primerjavi s prvim nastopom naj bi bil v drugo njen sprehod čez oder bolj gladek, prav tako se je malenkost spremenila tudi scena in je v ozadju zaznati večji snop zlate barve.Kaj so opazili spletni komentatorji, ki so spremljali oba nastopa slovenske predstavnice?»Ana nosi dolg bel hlačni kostim kot na prvi vaji in tudi čevlje z visoko peto, le da je tokrat pri hoji samozavestnejša. /.../ Ob zborovskem petju se kot po modni pisti v stilu mačje hoje sprehodi proti B-odru, kjer se prozorna led svetloba spusti do tal. Tukaj se je v primerjavi s prvim nastopom spremenila grafika, ki je manj opazna, a še vedno lahko občudujemo pokrajino in prizore narave. /.../ Na koncu se je odločila, da se bo obrnila stran od kamere in zapela le hey child (hej, otrok) namesto hey child why ya hiding from the light (hej, otrok, zakaj se skrivaš pred svetlobo),« so zapisali komentatorji portala Escxtra, kjer v živo komentirajo nastope. Za Ano so menili, da se ne bo uvrstila v finale.Na enem od drugih portalov so strogi ocenjevalci zapisali, da je Ana po začetnih eksperimentih z obrazno mimiko na drugi vaji gledalcem dostavila s čustvi nabit nastop. Sprašujejo se, ali ji bodo močan vokal in pristna čustva odprli tudi vrata v finale. Prav tako so v primerjavi s prvo vajo opazili tudi spremembo kota kamer in prozoren snop žarkov med Anino hojo, ki je bolj gladka. Druga vaja je bila tako bolje izvedena kot prva, ko je izgubila čevlje.A z intenzivnostjo priprav kaže, da bo naša predstavnica z vsakim nastopom vse bolj prepričljiva na odru. Najpomembnejši nalogi Ano Soklič čakata 17. maja, ko bo opravila generalko za nacionalne žirije, in 18. maja, ko jo bomo lahko spremljali na malih zaslonih v prvem polfinalnem večeru Evrovizije.