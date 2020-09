Ne boste verjeli, kaj župnik Martin počne v novi župniji (FOTO)

Eden najbolj znanih slovenskih duhovnikovje med poletjem zamenjal svoje domovanje in se iz prelepega Bohinja odpravil župnikovat v župnijo Grosuplje. Čeprav je priznal, da je prelepo Gorenjsko težko zapustil, se je kaj hitro znašel tudi na novi lokaciji. Znano je, da je Martin odraščal je na kmetiji, na samem, v veliki družini. Ima pet bratov in že od mladih nog se je družil predvsem z družino in delal na kmetiji.​Pozneje se je odločal za poklic in se odločil drugače kot večina njegovih vrstnikov. Duhovniški poklic mu je očitno pisan na kožo, se je pa dobro znašel tudi v vlogi kmeta in hitro poprijel za kmečka opravila. Tako je s svojimi sledilci delil utrinek iz svojega vsakdanjega življenja in zapisal: »Kmetovanje in župnikovanje imata eno veliko skupno točko. Oboje je način življenja.«