Tina Gaber še ne ve, kako pomagati: Dve osebi, ki sem ju imela rada, sem našla privezani na posteljo

»Dve osebi, ki sem ju imela rada, sem našla privezani na posteljo. Ne zato, ker bi bili nevarni. Ampak ker sistem ni imel boljša odgovora ob njuni bolezni. Privezan človek ni pod nadzorom – je razvrednoten, ponižan, ujet. In potem izves, da se to dogaja otrokom. Otrokom!? To ni zaščita. To je nasilje. Ne vem še, kako pomagati. Ampak vem, da bom, se je na čustven zapis Inštituta 8. marec odzvala Tina Gaber, partnerka slovenskega premierja Roberta Goloba.

Pri omenjenem inštitutu so se s čustvenim zapisom dotaknili javne razprave o ravnanju z otroki in mladostniki s težkimi duševnimi motnjami ter intelektualnimi oviranostmi v specializiranih zavodih. Poročilo raziskovalcev iz Fakultete za socialno delo, Inštituta RS za socialno varstvo in Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je namreč razkrilo, da se v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja (ZUDV) Dornava izvajajo posebni varovalni ukrepi, kot so vsakodnevno privezovanje in osamitev otrok. Ti ukrepi po mnenju raziskovalcev kršijo nacionalno zakonodajo ter mednarodne konvencije o človekovih pravicah, pravicah otrok in oseb z ovirami.​

»Pišem kot mama. Kot mama, ki ima neverjetno srečo – moji otroci so zdravi. A vsak dan pomislim na mame, ki te sreče nimajo. Danes sem na portalu N1 prebrala pretresljiv članek o otrocih z duševnimi boleznimi in intelektualnimi oviranostmi v slovenskih zavodih, kjer jih – tudi najmlajše – skoraj vsak dan privezujejo in osamljajo. Predstavljam si stiske mam, katerih otroci imajo hude, prekrivajoče se razvojne težave. Predstavljala sem si otroke, ki so vsak dan privezani na posteljo. Otroke, ki so na življenjskem kolesu sreče potegnili kratko. Otroke, ki jih sistem pušča na cedilu. Otroke, ki imajo tako huda stanja, travme in situacije, da je njihov konstantni instinkt samopoškodovanje in nasilni odzivi na soljudi. Za to ni opravičila. Vsak od nas bi lahko imel takega otroka. Vsak od nas bi lahko bil ta otrok,« se glasi del zapisa, ki ga je objavila Alenka z Inštituta 8. marec.

ZUDV Dornava in Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič (CUDV) Draga sta bili vzpostavljeni kot pilotni enoti za otroke in mladostnike do 26. leta z motnjami v duševnem razvoju ter čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Kljub temu so se pojavile resne skrbi glede uporabe t. i. 'terapevtskih varovalnih ukrepov', ki vključujejo privezovanje otrok za noge in čez trebuh, tudi med učenjem in spanjem, kar presega namen zagotavljanja varnosti in se uporablja preventivno.