Natalija Verboten kar žarela od sreče: z možem sta praznovala dve stvari (FOTO)

Natalija Verboten in njen mož Dejan Bojič imata v teh dneh razlog za zadovoljstvo. Na družbenem omrežju Instagram je namreč pevka razkrila, da sta praznovala 16. obletnico poroke, poleg tega pa tudi Dejanov rojstni dan. Lepa obletnica, za katero se jima lahko samo čestita.

Natalija je ob rojstnem dnevu možu namenila tudi lepo voščilo: »Dragi možek, bodi zdrav, še naprej tako zabaven in... naj traja,« je zapisala naša priljubljena pevka, ki je med svojo kariero izdala številne hite (Rdeč Ferrari, Dva policaja ...).

Zdi se, da sta se tudi zelo lepo obdarila, saj ima Natalija na sliki krasen šopek rož, Dejan pa steklenico pijače.

Natalija je pred tedni navdušila svoje sledilce na družbenih omrežjih s sliko v kopalkah, s katero je pokazala, da je še naprej v odlični formi in mladostna. Da je še vedno videti tako mladostno, so očitno krivi geni, ki jih je podedovala po mami. Pred meseci je objavila sliko, na kateri je, kot je namignila, poleg nje tudi njena mama, ki je prav tako videti mladostno. Verjetno je kdo ob tisti objavi pomislil, da je na sliki Natalijina sestra in ne mama.

Natalijo smo pred meseci gostili tudi v našem podkastu ŠOKkast, kjer nam je povedala marsikaj zanimivega. Vabljeni k ogledu.