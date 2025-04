Poglejte, na katerih 575 lokacijah bodo policisti v sredo lovili prehitre voznike

Policisti ta teden, do vključno 13. aprila, na cestah po državi poostreno nadzirajo promet in prežijo za prehitrimi vozniki. Akcija bo vrhunec doživela jutri, ko bodo izvedli t. i. maraton nadzora hitrost, ki bo sicer ta dan potekal v večjem delu Evrope.

Hitrost bodo merili na kar 575 lokacijah po vseh delih Slovenije, a bodo na posameznih lokacijah prisotni ob različnih urah. Objavili so tudi natančne lokacije in časovne intervale posameznih meritev, seznam najdete TUKAJ.

»Na ta dan želimo namreč doseči, da vozniki umirijo svojo vožnjo in tako prispevajo k temu, da bi bile naše ceste varnejše. V maratonu nadzora na slovenskih cestah bo zato sodelovalo kar 94 policijskih patrulj oziroma okrog 200 policistov s praktično vseh postaj prometne policije in območnih policijskih enot v Sloveniji, ki jih bo na terenu vodilo enajst policijskih inšpektorjev z regijske in državne ravni,« je pred začetkom akcije dejal Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.

Neprilagojena hitrost sicer ostaja glavni vzrok za prometne nesreče, v katerih se ljudje huje telesno poškodujejo ali celo umrejo, opozarja Vehovec: »Lani je 30 ljudi izgubilo življenje v prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, eno leto pred tem 33 ljudi. Tudi letos smo že obravnavali dve smrtni prometni nesreči, ki jima je skupno to, da sta življenje zaradi neprilagojene hitrosti izgubila voznika začetnika. V slovenski policiji bomo zato tudi v prihodnje svoje aktivnosti usmerjali v to, da se varnost cestnega prometa še izboljša.«