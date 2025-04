Hitlerjevi starši so bili v sorodu, od šestih otrok sta preživela le dva

Čez en mesec, 8. maja, bodo zaznamovali 80. obletnico podpisa kapitulacije oziroma predaje nacistične Nemčije, s čimer se je končala druga svetovna vojna. Ob tem bližajočem se pomembnem dogodku mnogi iz starejših generacij obujajo spomine, zgodovinarji pa so izbrskali tudi nekaj manj znanih dejstev o Adolfu Hitlerju, eni najbolj znanih osebnosti iz začetka prejšnjega stoletja.

Adolf se je rodil v Avstriji in je bil eden od devetih otrok Aloisa Hitlerja. Alois se je sprva pisal Schickgruber, enako kot njegova mama, kdo je njegov oče, namreč nikoli ni vedel. Pozneje se je njegova mama poročila Johannom Hiedlerjem, ki je mladega Aloisa tudi uradno posvojil, in Hiedler je sčasoma postal Hitler.

Alois se je poročil trikrat, Adolf se mu je rodil v tretjem zakonu s Klaro, rojeno Plözl, ki je bila Aloisova sorodnica, večina zgodovinarjev meni, da sta bila bratranec in sestrična v drugem kolenu. V zakonu, ki je trajal 18 let do Aloisove smrti, se jima je rodilo šest otrok, a sta do odrasle dobe preživela le Adolf in njegova sestra Paula.

Prizanesel maminemu zdravniku

Adolf je svojo mamo oboževal. Kot je pozneje zapisal v knjigi Moj boj, je »očeta spoštoval, mamo pa ljubil«. Ko je ta tri leta po moževi smrti zbolela za rakom dojke, je bil Adolf, 17-letni mladenič, povsem strt. Ker Klara ni obiskala zdravnika takoj, ko je v dojki zatipala bulico, se je rak razširil in pomagala ni niti operacija, s katero so ji odstranili obe dojki.

Adolf je maminega zdravnika moledoval, naj vendarle poskusi še kakšno zdravljenje, ki bi ljubljeni mami podaljšalo življenje. Klarin zdravnik se je Adolfa usmilil in poskusil z jodoformom, eksperimentalnim načinom zdravljenja in predhodnikom kemoterapije.

Metoda je bila brutalna, saj so ji znova odprli rane, ki so ostale po odstranitvi dojk, z jodoformom prepojene gaze pa so ji polagali neposredno na bolno tkivo, da bi »požgali« rakave celice. Postopek je bil neizmerno boleč, posledica je bila paraliza grla, zaradi česar Klara ni več mogla požirati in je nekaj mesecev pozneje umrla.

Kljub temu Adolf ni pozabil na trud in predanost njenega osebnega zdravnika. Ta je bil Jud, a mu je Adolf Hitler leta 1940 dovolil, da se je z ženo odselil v Združene države Amerike. Privilegij, ki ga ni bilo deležnih veliko ljudi judovske vere.