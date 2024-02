Natalija Verboten presenetila s sliko: številni so začudeni in težko verjamejo (FOTO)

Slovenska pevka Natalija Verboten je na instagramu objavila sliko, ki je številne zbegala. Svoje sledilce je vprašala, ali sta na njej sestri ali pa mama in hči. Priljubljena pevka je sicer s ključnikom v objavi namignila, da je poleg nje na sliki njena mama.

»Sestri ali mama in hči? Praznujeva in vam želiva lep preostanek nedelje,« je zapisala. Natalija svoj rojstni dan praznuje v decembru, tako da sta na sliki očitno praznovali materinega.

Slika morda razkriva, zakaj je Natalija že vso svojo kariero videti mladostno. Očitno so za to krivi geni, ki jih je dobila. Letos decembra je sicer praznovala 47. rojstni dan in marsikdo bi rekel, da kaže manj let.

Materinstvo je sreča in izziv

Natalija sicer lepo krmari med svojo pevsko kariero in družino. Med drugim ima dva sinova. Kot je dejala, je materinstvo velikanska sreča in velik izziv, ki ga razume šele, odkar je mama. Njen prvorojeni sin je pred časom dopolnil 13 let, Natalija pa si je tudi zanj vzela čas in mu spekla čokoladno torto.

Pevka bo v kratkem zabeležila tudi en lep mejnik na instagramu. V času pisanja tega članka je imela tam 99,8 tisoč sledilcev. Vsak čas bo torej dobila stotisočega. Ni ravno veliko Slovencev, ki se lahko pohvalijo s tem.