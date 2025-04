Gozdna rastlina, ki je velik zaveznik dihal: kdaj jo nabirati in kako jo uporabljati

Pljučnik (Pulmonaria officinalis) je rastlina, ki se, kot pove že njeno ime, od nekdaj uporablja za blaženje dihalnih težav, predvsem za lajšanje kašlja in preostalih simptomov prehlada ter drugih virusnih okužb, piše portal Freak of Natural.

Ni le lepa na pogled in zdravilna, je tudi presenetljivo odporna. Raje ima vlažna območja, vendar uspeva, če ima dovolj sence, tudi na bolj suhih predelih. Na močnem soncu ovene.

Pljučnik praviloma raste v gručah. V zanj dobrih razmerah se hitro širi sam, zgodaj spomladi ali jeseni ga je mogoče razmnoževati z delitvijo korenin, sicer ne potrebuje veliko dodatne nege.

Lepo uspeva v gozdovih, je pa zelo občutljiv za strupe iz okolja, zato je najbolj razširjen v neonesnaženih starih gozdovih. Prisotnost pljučnika je pogosto dober kazalnik zdravja ekosistema.

Kaj vse zmore?

Lajša težave z dihanjem

Pljučnik zaradi edinstvene sposobnosti pomirjanja in umirjanja razdraženih dihalnih poti blaži dihalne težave.

Listi rastline vsebujejo vrsto bioaktivnih spojin, vključno s flavonoidi in saponini, ki imajo protivnetne lastnosti in zmanjšujejo krčenje bronhijev.

To pomaga omiliti simptome, kot so kašelj, piskanje pri dihanju in kratka sapa, zaradi česar je priljubljeno naravno zdravilo za bolezni dihal, kot so astma in kronični bronhitis.

Pomirja razdraženo grlo

Pljučnik zaradi edinstvene sposobnosti blaženja vnetij pomirja razdraženo, vneto in boleče grlo.

Listi in cvetovi rastline vsebujejo že omenjene saponine, ki pomirjevalno vplivajo na sluznico, kar prinaša olajšanje pri praskanju v grlu in kašlju.

Poleg tega vsebuje naravne antibakterijske lastnosti, ki pomagajo v boju proti okužbam, zaradi česar je priljubljena sestavina zeliščnih čajev in pastil za grlo.

Zmanjšuje vnetja

Vsebuje edinstveno kombinacijo bioaktivnih spojin, vključno s flavonoidi, alkaloidi in saponini.

Te molekule premorejo močne protivnetne lastnosti, ki zavirajo proizvodnjo citokinov in encimov, ki prispevajo k vnetju.

Poleg tega premorejo izvlečki pljučnika antioksidativno delovanje, kar še dodatno okrepi njegovo potencialno vlogo pri zmanjševanju oksidativnega stresa in vnetja v različnih tkivih.

FOTO: Speakingtomato/Getty images

Blaži napade kašlja

Pljučnik spodbuja izkašljevanje in omili suh kašelj.

Listi in cvetovi rastline vsebujejo edinstveno kombinacijo saponinov in flavonoidov, ki pomagajo odstraniti sluz iz dihalnih poti, kar prinaša olajšanje pri kašlju, saj znižuje količino sluzi v dihalih ter pomaga pri bronhitisu ali drugih okužbah dihal.

Čisti dihalne poti

Zaradi učinka na dihala čisti vse dihalne poti in tako spodbuja zdravljenje virusnih ter bakterijskih okužb.

Krepi imunski sistem

Pljučnik zaradi bogate vsebnosti vitaminov, mineralov in antioksidantov krepi imunski sistem.

Listi rastline vsebujejo edinstveno kombinacijo aktivnih spojin, ki spodbujajo proizvodnjo belih krvnih telesc, kar povečuje naravno obrambno sposobnost telesa pred okužbami.

Poleg tega so raziskave pokazale, da pljučnik vsebuje protimikrobne spojine, ki pomagajo v boju proti patogenim mikrobom in podpirajo splošno delovanje imunskega sistema.

Deluje protibakterijsko

Pljučnik se bori proti bakterijam, saj so v njegovih listih snovi, ki zavirajo njihovo razmnoževanje.

Te spojine so pokazale protibakterijske lastnosti, kajti zavirajo rast različnih bakterijskih vrst in učinkujejo tudi proti sevom, odpornim proti antibiotikom.

Zmanjšuje tvorjenje sluzi

Pljučnik zmanjšuje proizvodnjo sluzi v dihalih.

Njegovi listi in cvetovi vsebujejo različne bioaktivne spojine, vključno z iridoidi in flavonoidi, ki so pokazali sposobnost, da zredčijo sluz in omilijo zamašenost dihalnih poti.

Izboljša prenos kisika po telesu

Saponin v listih pljučnika ima sposobnost povečati krvni pretok in izboljšati izmenjavo plinov v pljučih.

To zagotavlja učinkovitejšo oskrbo telesa s kisikom.

Kako uporabljati pljučnik:

Čaj iz pljučnika:

Sestavine: Posušeni listi pljučnika.

Priprava: Eno do dve čajni žlički posušenih listov pljučnika prelijte z 250 mililitri vroče vode.

Počakajte od pet do deset minut, nato precedite.

Čaj pijte enkrat do dvakrat na dan, lahko pa nekaj posušenih listov pljučnika dodate drugim mešanicam zelišč za čaj.

FOTO: Shutterstock

Tinktura iz pljučnika:

Tinktura je alkoholni izvleček rastline in jo je mogoče uporabiti za močnejši učinek na dihala.

Pripravite jo lahko z namakanjem svežih listov pljučnika v 40- do 70-odstotnem alkoholu. V njem jih pustite od dva do štiri tedne in nato precedite.

Pri trdovratnem kašlju nekaj tinkture dodajte majhni količini vode in pijte dvakrat na dan.

Topli obkladki za kožne težave:

Če imate kožne težave, kot so razni izpuščaji, lahko pripravite obkladke s čajem iz pljučnika. Te položite na prizadeto kožo in pustite delovati.

Zunanja uporaba za dihala:

Če imate težave z dihanjem, kot je zamašen nos ali bronhitis, jih lahko blažite z obkladki iz pljučnika: krpo namočite v čaj, jo ožmite in položite na predel sinusov oziroma pljuč.

Način pomaga pri lajšanju težav z dihanjem in izkašljevanju.

Previdnostni ukrepi

Pljučnik je načeloma varen, vendar ga je treba uporabljati v zmernih količinah. Pred začetkom uporabe naj se osebe s kroničnimi boleznimi, ki jemljejo predpisana zdravila, posvetujejo z zdravnikom.

Nosečnice in doječe mame naj se pred uporabo pljučnika prav tako posvetujejo z zdravnikom.

Pljučnik je torej vsestranska rastlina, ki lahko koristi zdravju dihal, kože in imunskemu sistemu, vendar je treba pri uporabi paziti na priporočene odmerke.

Najboljši čas za nabiranje je od zgodnje pomladi do konca aprila.