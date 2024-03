Mesec, ko se prebuja pomlad, ima za Natalijo Verboten posebno mesto v srcu, saj je njen mlajši sin Oskar praznoval deveti rojstni dan, pred štirinajstimi leti pa je prav na materinski dan naredila test nosečnosti in zagledala dve črtici. Tisto jesen je povila prvorojenca Maxa. Majhne stvari za veliko srečo Zato je želela, da njena nova skladba Sijem, ki jo je že ob prvem poslušanju ganila do solz, izide marca, ki je zanjo mesec ljubezni. »Ta je gonilna sila sveta in je povsod okoli nas. To je ljubezen med partnerjema, ljubezen do otrok, družine, narave, živali, sebe in življenja,« pravi. Za ...