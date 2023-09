Naša voditeljica sredi oddaje v živo bruhnila v smeh: to je razlog (VIDEO)

Simpatična pevka in voditeljica Nika Svetlin si bo vodenje oddaje v živo verjetno zapomnila za vedno, saj jo je sredi napovedi vremena prevzel smeh, ki ga nikakor ni mogla ustaviti. Čeprav je skušala profesionalna speljati do konca, ji je vseeno pomagal nadomestni sovoditelj Lovro Prešiček, ki je pri potegavščini celo sodelovala.

Izvedeli smo, kaj se je zgodilo in zakaj je mlada voditeljica bruhnila v smeh. Nekdo se je namreč poigral z besedilom, ki se vrti poleg kamere in v napoved vremena zapisal kar nekaj kočljivih besed, ki nikakor ne spadajo v televizijski besednjak. Ko je Svetlinova zagledala omenjene besede se je začela smejati in tako je nastal spodnji posnetek, ki je zagotovo v dobro voljo pravil še kakšnega gledalca.