Nace Junkar ima legendarno kolo, a na daljše relacije gre raje z nečim drugim

Pevec Nace Junkar je eden tistih ljudi, ki imajo doma kakšen spomin na stare čase. Njegov najljubši je kolo. To še ni iz tistih časov, ima pa Nace nadomestek, in sicer prav takšno kolo, kot ga je imel kot deček, saj jih v Sloveniji še vedno izdelujejo. Legendarnega ponyja sta mu oče in mama kupila v prvih osnovnošolskih letih.

»Bil je modre barve, ki je še danes moja najljubša. Spomnim se ga, kot bi bilo včeraj. Z njim sem se z vrstniki podil po naši in sosednjih ulicah, tako rekoč skoraj vsak dan in v vseh letnih časih,« se spominja. Kolesa svojega otroštva se je pogosto spominjal, saj je z njim povezanih tudi mnogo prijetnih najstniških spominov. Desetletja kasneje si je zaželel, da bi spet imel takšno. »Pred 26 leti sem sorodnika, ki je bil zaposlen v tovarni Rog, prosil, če bo kdo pripeljal rabljeno pony kolo, da bi ga takoj kupil. Pa mi je rekel, naj kupim novo, jaz pa sem presenečeno pogledal, saj nisem vedel, da jih še izdelujejo,« pravi.

Letos poleti se je Nace odločil, da bo spet malo kolesaril. »Pred dnevi mi je ta isti sorodnik zamenjal zračnici in kolo je kot novo,« doda. Kolo in Nace z njim sta spet v pogonu, pogosto namenjena po vsakdanjih opravkih, še posebno v lepem vremenu, saj kolesarjenje pomeni tudi razgibavanje. Nace ga jemlje s seboj tudi, ko se odpravi na morje ali na Dolenjsko. »Na kakšne daljše relacije pa se ne vozim več z njim. Je prenaporno. Na takšne avanture se raje podam s skuterjem,« še pove v smehu.