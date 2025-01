Na TV Slovenija slišali skladbe za Emo: Raje bi ta denar namenili družinam z otroki ...

To soboto bomo dobili letošnjega slovenskega predstavnika na Evroviziji. Zmagovalna skladba bo izbrana v dveh krogih glasovanja.

V prvem krogu bo glasovalo 5 petčlanskih žirij:

-žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov (pevci in drugi izvajalci, avtorji glasbe in besedil, ustvarjalci priredb oz. aranžmajev, glasbeni producenti),

.televizijska žirija (uredniki, voditelji, režiserji, koreografi, oblikovalci celostne podobe ipd.),

.radijska žirija (radijski uredniki in redaktorji, novinarji, voditelji ipd.),

.žirija ljubiteljev evrovizijske popevke (člani Kluba ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija),

.žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju Pesmi Evrovizije (ustvarjalci blogov, vlogov, spletni novinarji, spletni komentatorji ipd. iz tujine).

Za vstopnico na Evrovozijo se na EMI potegujejo Eva Pavli, KiKi, Jon Vitezič, Trine, Klemen, Žan Videc, ANNA, July Jones, ZveN, PolarAce, Astrid & The Scandals in RAI.

In minulo soboto so se gledalcem TV Slovenija v oddaji Ema pred Emo predstavili glasbeniki, ki bodo nastopili na letošnjem izboru. V disko sceni so tako predstavili kratek izsek svoje pesmi.

Ob tem mnogi gledalci menijo, da je favorit za zmago Klemen Slakonja, s pesmijo How Much Time Do We Have Left. A mnogi drugi so bili na slišanimi pesmimi ogročeni. Objavljamo nekaj odzivov:

»Slabše ne bi moglo bit! Katastrofa!«

»Sramota, kaj prenaša tv. To je višek norčije za naš denar,«

Raje bi ta denar namenili družinam z otroki, ki bi še kako potrebovali denar,«.