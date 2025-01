Ko se je med letošnjo dvanajsterico nastopajočih na Emi znašlo tudi njegovo ime, je v javnosti završalo – končno! Je namreč eden najboljših kandidatov, ki ga lahko pošljemo na takšno tekmovanje. Glede na izjemen talent in bogate izkušnje velja za favorita. A se zaveda, da zmaga ni samoumevna. Pesem How Much Time Do We Have Left govori o njegovih občutjih, ko so življenjski sopotnici Mojci Fatur diagnosticirali težko bolezen, ki jo je, čeprav naj bi bila neozdravljiva, uspešno premagala. Zdi se mu pomembno, da pokažemo tudi svojo ranljivost, in verjame, da lahko njegova pesem vlije upanje lju...