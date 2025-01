Na štefanovo v znamenju glasbe! Festival v Dolenjskih Toplicah prinesel nepozabne trenutke

Na štefanovo in državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, je v Dolenjskih Toplicah potekal še zadnji letošnji festival narodnozabavne glasbe. Tokratni je bil že 18. po vrsti, kar pomeni, da je dosegel polnoletnost. Letos se ga je udeležilo devet ansamblov: Sympatic, Vetrnjaki, Kvartet za 5, Izbira, Občutek, Pik, Lozn Bodn, Kiper in Ansambel Gašperja Mirnika. 9 ansamblovje pelo in igralo. Vsi so se predstavili s po dvema skladbama, eno lastno, ki še ni zmagala na katerem drugem festivalu, ter eno iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe drugih avtorjev ali izvajalcev. Letošnjo pri...