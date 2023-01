Vsi bivši Tine Gaber: od Plestenjaka do razvpitega dobavitelja hitrih testov

Sociologinja, piarovka in registrirana lobistka Tina Gaber se je znašla v soju žarometov zaradi domnevne zveze s sedanjim predsednikom vlade Robertom Golobom. Tino smo lahko spremljali kot voditeljico prve sezone Exatlona, kjer se je kalila ob boku medijskega guruja Mirana Ališiča.

Leta 2009 se je razšla s takratnim partnerjem Primožem Bohincem, ki ga ni skrivala pred očmi javnosti, takrat je bil komercialist v družbi Elektronček.

Njeno ljubezensko življenje je bilo že od nekdaj zavito v tančico skrivnosti, zapeljala pa je marsikaterega znanega Slovenca. Pripisovali so ji razmerje s pevcem Janom Plestenjakom. Njuna romanca sega vse do leta 2014, ko so ju večkrat ujeli skupaj.

Jan Plestenjak. FOTO: Blaž Samec

Leta 2016 je javno razkrila, da je v zvezi s pet let mlajšim Klemnom Nicolettijem. Javnost ga je dodobra spoznala v času koronakrize, ko je z dobavami hitrih testov zaslužil bajne denarce.

Direktor in solastnik družbe Majbert Pharm Klemen Nicoletti. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Povezovali so jo tudi z nekdanjim prometnim ministrom Patrickom Vlačičem. Takrat sta govorice hitro ovrgla in medijem sporočila, da ju povezuje zgolj globoko prijateljstvo.