Na POP TV razkrili dolgo varovano skrivnost: znano, kdaj se vrača Skrito v raju

Imamo dobro novico za ljubitelje priljubljene serije. »Končno lahko razkrijemo najbolj varovano skrivnost – na POP TV v ponedeljek, 17. februarja, prihaja druga sezona serije Skrito v raju!« so sporočili s komercialne televizije.

Ena najbolj priljubljenih slovenskih serij zadnjih nekaj let bo končno dobila nadaljevanje, so še dodali v sporočilu za javnost. »Pričakujete lahko sočne zaplete in razplete, veliko drame, navijanja, srčnih bolečin in užitkov,« je ob tem skrivnostna Gaja Filač.

Novi in stari junaki

V novi sezoni lahko pričakujemo vrnitev večine ključnih igralcev iz prve sezone kot tudi nekaj svežih obrazov, ki bodo dodatno začinili zgodbo. V raj se podajajo Bernarda Oman, Uroš Smolej, Nina Rakovec in številni drugi, so še napovedali na POP TV.