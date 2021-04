Kočljiva scena, na kolenih pred Wernerjem (VIDEO)

Ruskovo reševanje Wernerja je posnel Saškin Miha.

Video so snemali v istrski vasici Abitanti.

Pa gremo od začetka, preden se je zgodil sila nenavaden dogodek. Snemanje videospota za novo uspešnicoinz naslovom Druže moj (Prijatelj moj) je potekalo v Abitantih, obmejnem gručastem naselju v občini Koper. Rusko, ki je poskrbel za melodijo in tekst, nam je povedal o nastanku pesmi, ki se že vrti na radijskih valovih.»Pred več kot pol leta sva že posnela videospot, vendar zaradi situacije nisva vedela, kdaj bi ga sploh objavila. Pa sva se odločila za 8. marec, za dan žena, ker sva bila z Wernerjem istega mnenja, da je to zgodbo treba deliti. Pesem namreč govori o dveh prijateljih, ki imata isto simpatijo, vendar ona ne želi nobenega od njiju, ker ima svoje življenje in svojo ljubezen, in tako na koncu drug drugemu pripovedujeta svoja čustva do nje.«O glasbeni združitvi nam Rusko še zaupa: »Ko sem pisal pesem, ko sem jo ustvarjal, nisem vedel, ali bo Werner privolil v sodelovanje. Vendar sem ga očitno okužil s super melodijo skladbe. Ko sva se usedla v studiu in jo je prvič zapel, sva oba rekla: 'To je to!' Oba sva začutila, da pesem vsebuje nekaj več. Nekaj, kar bo pustilo pečat za lep čas.«Na snemanju v Abitantih je bilo po besedah Wernerja predvsem zabavno.»Kako ne bi bilo, če je bila na kupu odlična ekipa snemalcev, igralcev, režiser, družbo pa sta nam prišla delat tudi draga prijateljain. Na najino srečo se je Miha lotil tudi fotografiranja in naredil vrhunske fotografije. Zdaj nama je jasno, zakaj je Saša vedno tako lepa ... Miha jo mora vzeti v svoje roke! Tudi naju z Ruskom je vzel in naredil čudovite fotografije. Končno sva si všeč na njih. Kajti fotografiranje je nekaj, kar glasbeniki najbolj sovražimo,« se nasmehne.»Ampak da ne bi bilo vse popolno, se vedno zgodi kakšna prigoda, in tudi tokrat je bilo tako. Namreč meni se je v tisti naglici, ko sem se preoblačil, zataknil pas! Novodobni pasovi imajo mehanizme, ki se sami zataknejo, in vsakič, ko sem ga želel odpeti, sem ga le še dodatno zategnil ... Ekipa je v tem času pridno snemala, na pomoč pa je najprej priletela žena, ampak ji ni uspelo. Tudi ona je le zategovala ... Na srečo je posredoval Rusko,« pripoveduje med smehom. »Njegova misija reševanja je trajala kar nekaj minut, ob tem so se vsi smejali in zabavali na najin račun. Snemanje je bilo prekinjeno, ker se je na nepredvideni snemalni lokaciji dogajal nenavaden prizor. Miha pa je izkoristil gnečo in ovekovečil ta trenutek. Tako je nastala znamenita fotografija, ko je Rusko pred mano na kolenih.Za nameček je Saša v ozadju prepevala Ne grem na kolena,« nam Werner pojasni pripetljaj, ki ga seveda ni bilo v scenariju.»Imeli smo se noro, snemali smo pozno v noč, pogostili so nas tudi domačini. Trenutno jih tam živi 13, pohvalili pa so se, da so po 20 letih dobili tudi dojenčico v vas,« nam še izda Werner, ki bo v prihodnosti bolj previden pri izbiri pasov.