Na fuzbal (me pust): Ste že videli priredbo navijaške himne? (FOTO in VIDEO)

Skladba Na fuzbal (me pust), ki jo je pred leti posnel Vili Resnik, je nedvomno tista slovenska nogometna navijaška himna, ki bo tudi med tokratnim evropskim nogometnim prvenstvom odmevala ob nogometnem igrišču. Zdaj je dobila še priredbo v narodnozabavnem zvenu, v njej pa so z Vilijem Resnikom združili moči učenci Glasbene šole Bučar. In kakopak ne dvomijo, da bo skladba dvignila na noge vse energične navijače tik pred odprtjem evropskega prvenstva v nogometu.

Seveda so bili vsi najbolj veseli prisotnosti samega Vilija Resnika.

»Priredba skladbe Na fuzbal ni običajna pesem, ampak je prava eksplozija energije, strasti in predanosti, ki jo premorejo tako mladi glasbeniki naše glasbene šole kot tudi izkušeni in vedno karizmatični Vili Resnik. Združili smo moči, da bi ustvarili nekaj resnično posebnega – priredbo pesmi, ki bo odmevala na vseh navijaških mestih, v vsakem kotičku Slovenije in z vsakim taktom vzbujala ponos ter veselje do ene najpopularnejših športnih iger na svetu,« pravi vodja glasbene šole Simon Bučar, ki je znan po tem, da s harmoniko osvaja najvišje vrhove sveta. Seveda so mladi glasbeniki z Resnikom posneli tudi videospot, za prizorišče pa so izbrali stadion Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju, kar si organizatorji in sodelujoči štejejo v posebno čast. »Le dan po našem snemanju so na tem igrišču že trenirali člani slovenske nogometne reprezentance,« pravi Bučar. Skladba Na fuzbal je stara že 22 let, Resnik jo je namreč prvič predstavil leta 2002. In že takrat se je vedelo, da bo postala nepogrešljiva pesem vsake navijaške družbe. Povezuje ljudi in predvsem dviguje vzdušje na najvišjo raven. »Vsak ton, vsaka beseda v tej pesmi poudarja strast do nogometa, ki jo delimo vsi navijači. Vse to pa je naša priredba z mladostno energijo vseh vključenih učencev še nekoliko nadgradila,« pravi Bučar, ki je v videospot vključil mlade učence svoje glasbene šole, ki s svojim talentom in energijo osvajajo srca.

Starši učencev GŠ Bučar so poskrbeli, da je bila med snemanjem polna tudi nogometna tribuna igrišča NZS na Brdu pri Kranju.

Učenci Glasbene šole Bučar na snemanju videospota

In seveda glavnega akterja Vilija Resnika, ki z neizmerno karizmo in vokalno sposobnostjo še dodatno razplamti navijaški pridih. Pri snemanju videospota so se mladim učencem pridružili tudi njihovi starši, zato je bilo vzdušje še bolj veselo. »Skupaj smo ustvarili nekaj, kar presega običajne meje glasbe – ustvarili smo priredbo, ki bo povezala generacije in prinesla dodatno energijo na tribune in v navijaško okolje,« je prepričan Bučar, ki je vsako leto tudi nosilec idej tovrstnih projektov, pri tem pa mu seveda pomaga odlična ekipa mentorjev njegove glasbene šole in drugih sodelavcev.