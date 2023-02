Na dan prihajajo nove podrobnosti, Šmrk hotel popolnoma nadzorovati življenje Senidah

V javnost prihajajo nove informacije o grožnjah, ki jih je glasbeni menedžer Admir Arnautović - Šmrk poslal slovenski pevki Senidi Hajdarpašić z umetniškim imenom Senidah. Arnautovića so v BiH aretirali lani na podlagi suma organiziranega kriminala, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Trenutno je v priporu in čaka na vložitev obtožnice. Sarajevska policija je Arnautovića privedla po nalogu državnega tožilstva na podlagi razkritij iz pogovorov med njim in drugimi člani kriminalne skupine prek aplikacije Sky.

Medtem so iz preiskave v javnost prišle podrobnosti regionalnih glasbenih zvezdnikov, ki jih je želel spraviti pod svoj nadzor zaradi enormnih zaslužkov, ki bi jih imel z njimi. Ena izmed njih je bila priljubljena slovenska pevka, ki jo je hotel izsiljevati. Navedbe iz objavljenega dela poročila razkrivajo, da je Arnautovićeva skupina prek aplikacije Sky večkrat načrtovala fizični napad na Senidah med njenim bivanjem v Sarajevu ali drugih lokacijah, ki bi bile ugodne za napad. Senidah so hoteli pretepsti, raniti ali politi s kislino po obrazu, »zavedajoč se, da jo bodo s tem težko poškodovali, škodovali njenemu zdravju oziroma ogrozili mir v državi, kar so tudi hoteli«.

Hotel je biti njen menedžer

Kot je pojasnil vir blizu preiskave, je hotel Šmrk popolnoma nadzorovati pevkino življenje. Arnautović je sicer tudi glasbeni menedžer bosanskih raperjev Jale Brata in Bube Corellija ter nekaterih drugih pevcev iz skupine, ki ji je pripadala Senidah, piše Raport.ba. Po besedah našega vira naj bi želel skleniti pogodbe z njenimi nastopi, od katerih je zahteval velik odstotek, pa tudi del zaslužka od videov in objav na youtubu. Želel je celo nadzorovati, kam bo potovala in koga bo tam srečala. Ko ga je zavrnila, ji je prek svojih ljudi resno zagrozil, zato zaradi strahu ni nastopila na ozemlju BiH.

Poleg tega so bili zabeleženi incidenti na nekaterih njenih nastopih. Pojavljajo se indici, da jih je ob pomoči svojih ljudi organiziral prav Smrk. Med njenimi nastopi so denimo dvakrat odvrgli solzivec: prvič v Prnjavorju, drugič pa v nemškem Dusseldorfu.