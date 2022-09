Možina pri kraljici Elizabeti izstopal, s tem je pridobil njeno naklonjenost (FOTO)

Novinar RTVS Jože Možina se je spomnil obiska kraljice Elizabete II. ob njenem obisku v Sloveniji leta 2008. Tudi sam je bil med povabljenci, a kot je namignil v zapisu, je med vsemi izstopal. Le njemu naj bi kraljica namenila posebno pozornost.

»Morda zanimiv spomin na Elizabeto II. Ob obisku v se je v obhodu rutinsko, molče rokovala z gosti, a ko sem jo pozdravil 'God Bless you, Your Majesty' se je zaustavila, prijazno pogledala in začela pogovor - kdo sem, kaj počnem... Hm, veliko mi je s tem povedala,« je Možina zapisal na twitterju in dodal fotografijo s srečanja.