Mož Natalije Verboten sprožil burno razpravo: Poglej in zadeni, je neki štos ali kaj je to?!?

Razvedrilna oddaja, ki je polnila dvorane in nas prikovala pred televizijske zaslone v zlatih devetdesetih, Poglej in zadeni, je z ustvarjalcem in voditeljem Stojanom Auerjem doživela konec decembra 2023 prav posebno izvedbo, imenovano Reunion Poglej in zadeni, predvajano na nacionalni televiziji.

Dokumentarec z vsemi originalnimi posnetki iz nekdanjih oddaj bo na sporedu čez nekaj dni, in sicer v petek, 5. januarja 2024, prav tako ob 20.00 uri na TV SLO 1.

Voditelj Stojan Auer se je vrnil v čas devetdesetih. FOTO: Sandi Fiser

Na družbenih omrežjih smo zasledili objavo moža Natalije Verboten Dejana Bojiča, ki si je, tako kot mnogo Slovencev, oddajo ogledal.

»Sicer ne vem, zakaj sem si to naredil in malo pogledal … Pa vseeno, kaj ta Poglej in zadeni, je neki štos ali kaj je to?!?«

Objava je sprožila plaz različnih komentarjev sledilcev, objavljamo jih le nekaj.

»Dejan Bojič ... Koliko je bilo govora in dvigovanja prahu v MB ... Na kakšnem nivoju se pripravlja ... 128 ljudi v oddaji s kompletno ekipo. To bi verjetno Vlado Vujica boljše speljal. Amatersko speljano ... Playback je danes zakon.«

»To je nova realnost RTVSLO očitno ... Že posneto, kot da bi jaz s telefonom, zvok pa ... ehhhh jaz, ki nisem v teh vodah, sem opazil hude napake kaj šele vi maski ...«

»Napovedani svetovni gostje, na koncu predvajani na diaprojektorju ... To bi v Kungoti pri Fifoltu boljše posneli. Amaterčki.«

»Drugi del, baje 05. 01. bolje, da se kar iz TV programa briše ... pa kak risani film predvajajo, bodo vsaj otroci veseli.«

»Je vprašala moja 12-letnica 'Mama, kaj to je ponovitev izpred 25 let?' Spat sem jo nagnala.«

»Ceneno, osladno in kr neki.«

»Žalostno, da se na tak način spodbuja še več 'hate' komentarjev. Ne pozabite, vse kaj damo v svet, se nam dvojno vrne.«

»A ne 'štekate', da je bila to reunion oddaja izpred 25 let. Scena in produkcija iz tistega časa. To je bil tudi namen.«

»Celotno ekipo v organiziranju ponovne obuditve oddaje, ki je v času ne samo mojega otroštva veljala za eno izmed najboljših, (če se že s komentarjem spustim v to človeško ocenjevanje, ki je vodilo v večini le človeško kritiziranje, kot da podpore res ne poznajo) je vodil srčen namen obujanja točno tistih občutji, ki smo jih takrat doživljali vsi, ki smo oddajo redno spremljali ... Res je..."časi" se spreminjajo, s tem skupaj bi se tudi naj prvotno človek...pa človek se? Razumem tvoj pogled oziroma vidik. In spoštujem vsako izražanje mnenja vsakega posameznika...

Je pa tudi res, da izražena mnenja ljudi, ki prvotno nimajo odprtih src za pristno podporo soljudi, torej pristno soustvarjanje z ljudmi, tudi ta izražena mnenja ljudi, ki pogosto zgolj kritizirajo kamorkoli se obrnejo v srcih kreativnih ljudi lahko izgubijo tudi te samoklicane visoke vrednosti ... Ker če kolektivno pomislimo, morda vse to kaj se kritizira nebi "amatersko" izpadlo... če bi vsi posamezniki v celotni Sloveniji znali podpreti/podpirati...«

»Veliko dela veliko truda za Karmen vsaka ji čast bil sam tudi na sestanku pa odstopil, to je to za tak denar scena od Robija je pač bila takšna, kot je bila, zvok na TV pa kot da je prenos preko starega Iskrinega telefona. Morate pa besed zvok in slika kot se šika tak kot je bilo pred 30 leti mogoče pa je to čar tega.«

»Da Vas razsvetlim ... iz prve roke. Posnetki so bili vsi full playback! Večina v original izvedbah ... (kar se tudi sliši). 3je al 4je gosti (ne me držati za besedo) so želeli, da so mikrofoni MUTE OFF (ti mikrofoni so bili Senhheiser/komplet črni) ... torej se da opaziti točno, kdo je želel biti "live". Vsa glasba je bila predvajana iz televizijskega reportažnega vozila. Ostali mikrofoni, kot si omenil beta 58 wireless so bili fake (beri playback glasba) torej čisto logično! Če se rabi še kak info ... kar z besedo na dlan. P.S. Ammm vsi "mixerji" v reportažnem vozilu in v sami dvorani so delovali brezhibno in najmanjši je bil 32ch.«