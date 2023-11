Monika moža Zmaga Jelinčiča pustila zaradi Roka, zdaj je ljubezni z njim konec?

Ljubezen je včasih kot milni mehurček: lahko zelo hitri nastane, lahko je majhen ali velik, in poleti v višave, da njegovega konca s prostim očesom niti ne vidimo, včasih pa se (kaj hitro) razblini.

Pred časom smo poročali, da se je po 16 letih skupnega življenja razšel znani par Zmago Jelinčič Plemeniti in njegova takratna žena Monika Zupanc (v zakonu sta se jima rodila dve hčeri). Politik je javnosti priznal, da ima Monika drugega, ljubimec pa je hitro dobil tudi ime. Gre za Roka Mikliča, ki si med drugim z Moniko deli strast do padalstva.

Koliko premoženja pripada Moniki Zupanc

Stekla je ločitev, ki je potekala precej javno. Monika je medtem svoje zatočišče menda našla v stanovanju svojega novega partnerja – v Črnučah v Ljubljani.

Ločitev je že davno zaključena (zgodba o njunem razhodu se je začela 2019), nam je pred časom povedal prvak Slovenske nacionalne stranke, ni pa še zaključen prenos denarja, ki pripada Moniki.

Kot smo prvi poročali, bo Zmago Jelinčič Plemeniti Moniki moral prepustiti še zajeten kupček denarja, kar nam je tudi potrdil, ne bo pa to milijon evrov, kot je menda pričakovala Monika.

Kriza ljubimcev?

Če sta Monika in Zmago svoj zakon leta 2019 obesila na klin, so se že lani, torej tri leta potem ko se je začela ločitev znanega slovenska para, razbohotile govorice, da naj bi v zvezi Zupančeve in Mikliča škripalo. In zdaj so ponovno vzniknile.

Rok in Monika. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Naš vir nas je opozoril, da si je Monika celo spremenila stalno prebivališče: iz ljubljanskih Črnuč, kamor naj bi se zatekla po ločitvi, se je letos vsaj na papirju preselila k svojim staršem v Podplat (oziroma okolico). Uradne in javne evidence, do katerih imamo dostop, so tem besedam naših virov pritrdile, vendar bi to Monika lahko storila iz različnih nam neznanih vzgibov.

Kaj pravita Monika in Rok, kaj pa Zmago

Ker seveda ne želimo objavljati neresnic, smo besede naših virov skušali preveriti tako pri Moniki kot pri Roku Mikliču. Z njima smo vzpostavili stik. Najprej ju je zanimalo, o čem bo tekla beseda. Ko smo ju vprašali, ali drži, da sta se razšla, sta se oba zavila v molk.

Ali je kaj na tem, smo vprašali tudi Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ki življenje po Moniki živi razpet med Žusterno in Ljubljano (ljubljanska hiša sicer išče novega lastnika, ki ima zelo debelo denarnico). Povedal nam je, da o tem ne ve čisto nič, saj so njuna edina skupna točka po ločitvi otroci.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.