Zmago Jelinčič prodaja hišo v Ljubljani. Ste slišali, koliko milijonov menda hoče zanjo?

Nekdanji poslanec državnega zbora in predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti želi prodati hišo na Bleiweisovi cesti v Ljubljani, poroča portal Necenzurirano. Za nepremičnino, ki stoji med železniško progo in prometno cesto, naj bi želel iztržiti tri milijone evrov, a je to menda malo verjetno. Čez njegovo parcelo, na mestu, kjer stoji hiša, je namreč po prostorskih načrtih Mestne občine Ljubljana (MOL) predvidena izgradnja ceste.

Jelinčič je potrdil, da se namerava seliti na morje, kjer ima vilo v Žusterni pri Kopru. No, vila je uradno od bivše žene Monike ...

Mimogrede, pred časom smo pisali, da je na omenjeni hiši v Ljubljani vpisana zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice. Gre za spor, ki ga ima Jelinčič Plemeniti z nekdanjo ženo Moniko Zupanc Jelinčič ...

Hiša ob Bleiweisovi cesti, kjer je sedež stranke SNS in kjer živi njen predsednik Zmago Jelinčič. FOTO: S. N.