Mojca Fatur v iskanju sanj, požela je stoječe ovacije (FOTO)

Lljubljanski SiTi Teater je minuli konec tedna gostil premiero monokomedije Jere Ivanc in Žana Papiča v režiji Luke Marcena ter izvedbi žlahtne komičarke Mojce Fatur.

Na dogodku sta prijateljsko pokramljala pevec skupine Siddharta Tomi Meglič in mlada raperka Masayah, ki sliši na ime Mia Puhar Rodin.

Nikoli ni prepozno je zabavna predstava, ob kateri so se gledalci in gledalke nasmejali do solz, uživali v Mojčini igri, si zaželeli nove frizure in ugotovili, da je skrajni čas, da začnejo tudi sami slediti svojim sanjam.

Prva premiera ljubljanskega SiTi Teatra v letu 2023 je ponudila vse, kar smo pričakovali od gledališča, ki v zadnjem času Slovenijo osvaja s hiti, kot so Mali otroci, veliki problemi, Zbogom, korona, mi gremo na dopust ter Fantovščina: dobro večerno zabavo, smeha polno besedilo, prikupno Mojco Fatur v njeni najboljši izvedbi, glasne ovacije ter popremierno druženje pisane množice ustvarjalnih ljudi ob torti, penini in glasbeni podlagi, za katero sta kot presenečenje večera poskrbela vsestranski glasbeni ustvarjalec Robert Petan in pevka Maja Weiss.

Faturjevo je podprl tudi njen najdražji, srčni izbranec Klemen Slakonja.

Splošno mnenje obiskovalcev premiere je, da je bila Mojca mojstrica igre in da bi si jo z veseljem ogledali še v kateri predstavi, pa tudi da Klemen Slakonja ni nujno vedno najbolj zabavni član njune družinske celice. Vsi, ki so po zgledu glavne junakinje že zbrali pogum in se odločili slediti svojim sanjam, so v glavnem zelo zadovoljni s tem, kam so jih popeljale njihove kreativne poti in življenje.

Mladi glasbenik Kristijan Crnica, intuitivna pisateljica Maja Monrua in njen dragi Andrej Težak - Tešky ter matematik in komik Uroš Kuzman v družbi partnerice Janje.

Elza Budau, ki je decembra dopolnila 81 let, v družbi odlične glasbenice Nuške Drašček.