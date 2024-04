Modrijan Rok v solzah

Rok Švab, harmonikar Modrijanov in avtor številnih uspešnic, ki jih je ustvaril ne samo za svoje Modrijane, temveč tudi za številne druge ansamble, ki so z njegovimi melodijami osvajali tudi festivalske nagrade, je znan po tem, da doma rad kuha in peče, nasploh pa mu družina pomeni zelo veliko.

A njegova družina je precej širša od lastne, v kateri uživa z ženo Petro, sinom Stašem in hčerkico Nejli, ki sta očetu za njegov jubilej prav tako pripravila izvirno darilo. Vsak svoje voščilo sta mu namreč kar narisala in na platno pripisala najboljše želje. A Rok ima, kot rečeno, še veliko drugih, predvsem glasbenih prijateljev, ki so mu delali družbo tudi ob jubileju, kjer je za večino presenečenj poskrbela kar njegova žena. In kar precej je bilo takih, ob katerih je vsega vajeni Rok ostal odprtih ust.

Slavljenec s svojimi Modrijani, ki tudi niso manjkali na velikem slavju.

Za največje presenečenje pa je poskrbela kar njegova Petra, ki je v roke vzela mikrofon in oblečena v dirndl, kot tudi večina prisotnih predstavnic ženskega spola, moški pa so bili v irharicah, zapela Digidi polko, ki jo sicer izvajajo Modrijani. Melodija je Rokova stvaritev, besedilo pa je že v originalu napisala Vera Šolinc.

Tokrat ga je spremenila in priredila za jubilanta ter mu ga poklonila kot darilo za rojstni dan. Prisotni so bili prijetno presenečeni, saj se je Petra izvrstno izkazala v novi vlogi, Rok pa je bil tako šokiran, da besedila najprej sploh ni slišal in mu sledil, temveč ga je v miru poslušal šele naslednji dan, ko je podoživljal vse, kar so mu pripravili na zabavi. Poseben nagovor so Roku pripravili njegovi Modrijani, slavljenec pa je bil vesel tudi članov ansambla Akordi.

Z njimi je namreč preživel veliko lepih trenutkov, zato je fante, ki trenutno niso aktivni, zelo pogrešal. Tudi za to presenečenje je poskrbela Petra, ki se je zares izkazala in dokazala, da svojega moža zelo dobro pozna.