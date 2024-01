Čustveno slovo Melanie Trump od mame Amalije, njene besede vam bodo strle srce (VIDEO)

Nekdanja prva dama Melania Trump je v četrtek med pogrebno slovesnostjo v cerkvi nedaleč od družinskega posestva Mar-a-Lago spregovorila o pokojni mami. Dejala, da je bila kot »žarek svetlobe v najtemnejših dneh«.

Nekdanja prva dama je povedala, da je ob svoji mami, 78-letni Amaliji Knavs, vedno našla mir in da ji je mama vedno prisluhnila. »V njeni prisotnosti se je zdelo, da se svet lesketa od sijaja in veselja. Najina vez je bila nezlomljiva.« je dejala Melania Trump med obredom, njen mož, nekdanji predsednik Donald Trump, je sedel v njeni bližini.

Pogrebna slovesnost je potekala nedaleč od družinskega posestva Mar-a-Lago. FOTO: Reuters Photographer

Nekdanja prva dama je nadaljevala, da je njena mama slavila zmage in napredke svoje družine in jih podpirala v težkih časih. Rekla je, da si bo zapomnila smeh, ki je spremljal potovanja z mamo, očetom in sestro, in »pogovore, ki so brez truda potekali z milino in šarmom«.

»Počivaj v miru, moja ljubljena mati,« je dejala Melania Trump, preden je stopila s prižnice. Nato se je postavila pred mamino krsto, se s prsti dotaknila njenih ustnic.

Zasebnega obreda v škofovski cerkvi Bethesda-by-the-Sea sta se udeležila tudi otroka Donalda Trumpa iz prejšnjih zakonov, Tiffany Trump in Ivanka Trump. Prišel je tudi mož Ivanke Trump, Jared Kushner in republikanski ameriški senator Rick Scott s Floride ter Lindsey Graham iz Južne Karoline.

Vodila zbrane do cerkve

Opoldne se je pred cerkvijo ustavil mrliški voz. Sledilo mu je terensko vozilo, ki je vozilo nekdanjega predsednika in nekdanjo prvo damo, ter dve drugi vozili. V črni obleki in s sončnimi očali sta Melania Trump in njen oče Viktor Knavs vodila zbrane do cerkve, sledila sta jima nekdanji predsednik in njun sin Barron.

Nato so čakali na stopnicah cerkve, da so krsto dvignili iz mrliškega voza in jo odpeljali v cerkev.

Po bogoslužju je duhovnik pokadil s kadilom, moški dvignil križ, krsto pa so odnesli iz cerkve. Sledila sta ji Melania Trump in njen oče, nato pa Donald Trump in njun sin Barron.

Po postavitvi krste v mrliški voz sta si nekdanji predsednik in prva dama z duhovnikom izmenjala nekaj besed. Donald Trump je nato svojo ženo z očetom vodil do terenskega vozila, sam pa sedel v ločeno vozilo.

Živela v New Yorku

V času predsedovanja Trumpa je mati prve dame skupaj z možem živela v New Yorku in se občasno pojavila v Beli hiši. Amalija Knavs je bila na slovesnosti leta 2018, kjer je prva dama prvič predstavila svojo kampanjo za ozaveščanje javnosti Bodi najboljši za pomoč otrokom.

Kot smo že poročali, se je Donald Trump v torek in sredo udeležil sojenja zaradi obrekovanja v New Yorku, da bi ugotovil, koliko dolguje nekdanji svetovalki kolumnistki E. Jean Carroll, ker jo je javno zaničeval, potem ko ga je obtožila posilstva. Trumpovi odvetniki so sodnika prosili, naj sojenje preloži za en dan, da bi se lahko udeležil pogreba, a je bila ta prošnja zavrnjena. Trump se je odločil preskočiti četrtkovo sodno sejo, namesto da bi zamudil pogreb ali ga prestavil na petek, ko sojenje ni predvideno, poroča apnews.com.

