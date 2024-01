Tako so zadoneli zvonovi v spomin pokojni mami Melanie Trump (VIDEO)

Nekdanja prva dama Melania Trump je prejšnji teden sporočila, da je v 79. letu starosti umrla njena mati Amalija Knavs. Pogreb je bil danes na Floridi.

Na željo svojcev so se danes ob 16. uri, ko je bilo v ZDA slovo od pokojne mame, na Raki oglasili zvonovi, ob 17. uri pa bo zanjo darovana sveta maša.

FOTO: Družbena omrežja

Ob smrti Amalije v Sevnici ni človeka, ki bi povedal kaj slabega o njej. Pa ne zato, ker je umrla, ampak zato, ker je bila v srcih sosedov, sodelavcev in meščanov zapisana kot mila, srčna in vedno nasmejana oseba in seveda lepa; v vseh življenjskih obdobjih.

Živela je za svojo družino in svoji dve hčeri. Ker ji je družina pomenila največ, ni čudno, da sta z možem Viktorjem sledila hčerama v Ameriko in pred šestimi leti postala ameriška državljana.