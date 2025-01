Mlajša Jelinčičeva hči o pomehkuženih Slovencih, starejša študirala na Kitajskem (FOTO)

Minuli teden je v javnost prišlo anonimno pismo udeležencev vojaškega usposabljanja, ki so se pritoževali nad sklecami, žaljivkami, čiščenju sanitarij itn. v vojašnici v Vipavi.

Bivši vojak Gregor Kirsch in zaposlena v vojski Nina Klinar sta povedala, da so fantje »pomehkuženi« in da od vojske, kot surovega urjenja, niti ne moreš pričakovati.

Zdaj se je na pobudo nekdanjega poslanca Zmaga Jelinčiča oglasila še njegova mlajša hči Aleksija Iris (17), ki je bila lani na poletnem vojaškem taboru. »Vprašal sem jo, kaj meni o jokanju bodočih vojakov v Ajdovščini, pa je rekla: 'Sramota, saj to niso fantje, ampak pi****e,« je objavil na omrežju X.

Medtem se je iz polletnega študija na Kitajskem vrnila tudi starejša hči Aleksandra Tisa, ki je sicer študentka slikarstva na Kraljevi akademiji lepih umetnosti v Antwerpnu.

Jelinčič je na instagramu objavil nekaj fotografij in zapisal: »Aleksandra Tisa na praznovanju obletnice LR Kitajske. Danes se je vrnila iz polletnega študija na Kitajskem.«