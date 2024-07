Ste videli, kje bo Jelinčičeva hčerka preživela del počitnic? (FOTO)

Številni mladi so se odločili letošnje poletje preživeti v na poletnem taboru Slovenske vojske, kjer med drugim spoznajo pravila vojaškega življenja in se urijo v preživetju v naravi. Politik Zmago Jelinčič je razkril, da je med njimi tudi njegova mlajša hčerka 17-letna Aleksija Iris Jelinčič.

»Neizmerno sem ponosen, ker se je mlajša hči odločila, da se udeleži vojaškega tabora za mlade,« je zapisal.

Mlajšo hčerko smo opazili, da se udeležuje nekaterih dogodkov skupaj z očetom. Med drugim se je lani udeležila državne proslave ob dnevu državnosti in baletne predstave v Križankah. Kot je znano, je bil Jelinčič v mladosti poklicni plesalec ansambla ljubljanske opere in še danes rad obišče baletno predstavo kot gledalec.

Rekordno zanimanje za vojaški tabor

S Slovenske vojske so sporočili, da so tabori organizirani v Bohinjski Beli in Novem mestu, skupaj pa letos pričakujejo 700 udeležencev po rekordno 500 v lanskem letu.

Tabor traja šest dni. »Med taborom mladi pridobijo veščine, spoznajo pravila vojaškega življenja, urijo se v preživetju v naravi in osnovah prve pomoči, predstavijo se enote Slovenske vojske, če so razmere primerne, imajo tudi možnost poleta s helikopterjem. Teden počitnic preživijo v naravi in družbi sovrstnikov ter tako utrjujejo vrednote Slovenske vojske, kot so tovarištvo, sodelovanje, enotnost in usmerjenost k ciljem,« pravijo.

Več v članku: Vojaški tabori v Sloveniji: med mladimi skokovito naraslo zanimanje zanje

Poteka tudi usposabljanje za stalno sestavo Slovenske vojske

V Veščinskem centru v Vipavi se je medtem minuli teden začelo usposabljati približno 150 pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske, pogodbene rezervne sestave in vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka generacije julij. Usposabljanje bo potekalo na štirih lokacijah, in sicer na Bohinjski Beli, v Vipavi, Novem mestu ter Murski Soboti..