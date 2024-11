Mlada SDS-ovka razkrila grenko izkušnjo: »Živela sem z odvisnikom, brat je v komuni«

Maša Klasinc Medved je predsednica mariborskega odbora Slovenske demokratske mladine (SDM), podmladka SDS. Na družbenih omrežjih je aktivna, svojim sledilcem pa je med drugim odgovarjala na vprašanja o legalizaciji konoplje.

Na vprašanje, ali je za legalizacijo, je odgovorila:

»Morda se moji kolegi iz SDS ne bodo strinjali glede tega, ampak vendarle jaz bi travo legalizirala iz preprostih razlogov. Manj jo bo na prostem trgu in dvigne se starostna meja, kdaj jo lahko oseba kupi - tako kot pri tobaku in alkoholu, kjer je omejitev 18+. Potem je tudi davek, ki bi ga to prineslo, kar je plus za državno blagajno. In kot tretje, odvzel bi se posel razno raznim preprodajalcem, posledično pa tudi organiziranemu kriminalu,« je dejala.

Na komentar sledilca, »da trava uniči ljudi in da država tega ne sme dovoliti«, pa je Klasinc Medved pojasnila, da ve, o čem govori, saj ji je tema dovolj znana. Zakaj?

»Prvič, živela sem leto dni z odvisnikom od trdih drog in drugič, moj brat je trenutno na odvajanju v komuni,« je brez ovinkarjenja zapisala.

Glede na izkušnje in znanja, ki ga ima o drogah, pravi, da raje vidi, »da ljudje legalno poskusijo travo in jo kupujejo pri uradnih prodajalcih kot pa pri preprodajalcih na ulici, ki jim naslednjič ponudijo še kaj dodatnega zraven in je na koncu problem še večji«.