Miss Slovenije 2020: Finalistke kot animatorke (FOTO)

Finalistke Miss-Slovenije 2020 FOTO: S. N.

Animatorstvo

Animatorstvo je poklic, ki zahteva ogromno posluha, komunikacije, dela s sočlovekom, organizacije ter tudi razumevanja psihologije. Kljub temu, da opravljanje poklica animatorja nikakor ni lahka naloga, pa te le ta obogati z izvrstnimi komunikacijskimi veščinami in improvizacijskimi veščinami, ki so vedno dobrodošle na vseh življenjskih področjih. Ta znanja so si tako lahko nekoliko izpopolnile tudi finalistke, ki so kot animatorke prepletle področja organizacije, zabave in športa in z animacijami poskrbele, da je dan minil, kot bi trenil.

Druženje po animacijah FOTO: S. N.

Projekt Miss Slovenije je po junijski polfinalni prireditvi že v polnem teku z aktivnostmi za novo izbrane finalistke. Aktivno pa je po premoru zaradi karantene sezono nadaljeval tudi partner projekta Business & Spa Resort Rimske terme. Včeraj ste finalistke Miss Slovenije 2020 lahko srečali in spoznali na dogodku Poletni skok v Rimske terme, kjer so se preizkusile v vlogi animatork in se predstavile skozi animacije, ki so jih pripravile same.Projekt Miss Slovenije vsako leto ustvarja nekoliko drugačno vsebino, ki temelji na sloganu Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo.Eden izmed segmentov, ki jih pokriva je tudi podpiranje slovenskega turizma, na katerega so letos pri projektu dali še poseben poudarek, saj naši domači turistični ponudniki v tem času še posebej potrebujejo pomoč in podporo.Skupaj so zato izpeljali dogodek, s katerim so popestrili dogajanje v slovenskem resortu in povabili ljudi na poletno druženje ob bazenu, kjer so gostom edinstveno in predvsem pravo poletno vzdušje pričarale tudi finalistke Miss Slovenije 2020. Njihova prva aktivnost je torej temeljila na področju turizma, zato je na tem področju temeljil tudi njihov tokratni izziv.Finalistke so razdeljene v skupine pripravile animacije, skozi katere so se predstavile obiskovalcem bazena in se v unikatnem ambientu ob zvokih poletne glasbe, preizkusile v izredno zanimivem in razgibanem poklicu na področju turizma – animatorstvu.Vse finalistke so svoje animacije odlično izvedle, nagrado Vikend paket v Rimskih termah pa sta na tokratnem izzivu osvojili skupini Jagodni izbor -, in Rimljanke -