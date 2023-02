Misice luščile fižol in trle orehe (FOTO)

Izbor miss Slovenije za miss sveta pri nas poteka malce drugače, tega smo se doslej že navadili, organizatorji z lastnico licence Jelko Verk na čelu vsako leto pripravijo tekmovalkam nekaj novega. In nič drugače ni letos. Projekt, katerega geslo je Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo, se seli po slovenskih krajih, na prvi pogled majhnih in nepoznanih, a ko jih spoznamo pobliže, vidimo, da v sebi nosijo velik potencial.

10. marca bo v Pesnici polfinalna prireditev.

»Dogajanja projekta ne želimo zasidrati v enem samem mestu, zato se vsako leto povezujemo z različnimi slovenskimi občinami, kraji in ljudmi, ki tam živijo ter delujejo, in njihovo zgodbo delimo s celotno Slovenijo,« pove Verkova. Ena izmed takšnih občin je Pesnica, letošnje prizorišče polfinalne prireditve Miss Slovenije 2023, ki bo 10. marca 2023. In prav tam so se minuli konec tedna zbrale polfinalistke izbora, natančneje pred Jareninskim dvorcem, podjetjem Dveri-Pax, kjer so jih čakale aktivnosti v kuhinji in vinoteki, pozdravil pa jih je tudi gostitelj polfinalne prireditve Miss Slovenije 2023, župan občine Pesnica Gregor Žmak.

Polfinalistke so na kmetiji Truntič pekle štajersko gibanico.

V dvorcu so kuhale.

Sprejel jih je direktor in enolog Danilo Flakus in jim razkazal tehnološko napredno vinsko klet, kjer nadaljujejo več kot 800-letno benediktinsko tradicijo vinogradništva in vinarstva. Kandidatke za letošnjo lepotno krono so spoznale proces pridelave vina – od trgatve do polnjenja steklenic – in se naučile marsikatero zanimivost o vinarstvu, med drugimi tudi to, da je lahko stranski produkt vinarstva olje grozdnih pešk, ki je zelo priljubljeno in cenjeno v kozmetiki. In še, da za liter takšnega olja potrebujemo kar 12 kg suhih pešk! Izvedele so, kakšna je razlika med namiznim, kakovostnim in vrhunskim vinom, ter tudi to, da je, čeprav na Štajerskem prevladujejo bela vina, vinska klet Dveri-Pax znana tudi po okusni modri frankinji, ki je priljubljena predvsem pri nežnejšem spolu.

Kuhale testenine

Polfinalistke izbora so v prenovljenem Jareninskem dvorcu obiskale tudi kuhinjo, krožniki njihovega kuharskega mojstra so preplet moderne kuhinje in babičinih receptov, zelenjavo in zelišča gojijo kar na grajskem vrtu, preostale sestavine so lokalne. Kuharski mojstri so dekletom delili uporabne nasvete, tudi to, da je pomembno, katero vino postrežemo ob določeni jedi. Dekleta so izdelala domače testenine: razvaljala so testo, ga razrezala, napolnila z maso in oblikovala.

Lotile so se dela.

Brez gasilske ne gre.

Po kosilu v dvorcu so kandidatke nadaljevale na domačijo Truntič, kjer kmetujejo že s skoraj 200-letno tradicijo, njihovi začetki segajo v prvo polovico 19. stoletja. Danes pridelujejo hruške viljamovke in se ukvarjajo z žganjekuho. Domačija slovi po odličnem mleku, viljamovki in borovničevcu. Dekleta sta pozdravili prijazni gospodarici domačije, gospa Alenka in njena snaha Polonca, ter jim opisali delo na kmetiji nekoč in danes. Kljub modernizaciji domačije so imela dekleta priložnost spoznati nekaj tradicionalnih opravil, ki so jih kmetje opravljali predvsem v mrzlih zimskih dnevih, slabem vremenu in ob večerih. Ružile so koruzo, luščile fižol ter trle orehe. Potem pa so spekle še štajersko gibanico, seveda zgolj iz domačih sestavin.