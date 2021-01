Miša Molk žaluje: tako se je poklonila legendarni Miri

Pred dnevi se je po daljši bolezni poslovila hrvaška igralka(65), ki je svojo kariero gradila v Hollywoodu. Umrla je za posledicami okužbe z virusom Zahodnega Nila, ki ga je dobila s pikom okuženega komarja.Legendarni igralki, jugoslovanski filmski in gledališki ikoni, ki je Hrvaško zapustila ob izbruhu vojne, se je v slovo poklonila tudi priljubljena ertevejevka. »Mira. Se zdi, da je že mimo. Ne! Mimo tebe spoštovana in draga, se ne da. Kakšen stisk roke! Kako radosten nasmeh! Kakšna širina duha! Tvoja energija, neposrednost, skromnost, tvoj šarm, tvoja karizma, tvoje znanje, odprtost do sveta, strpnost,.. tvoj objem,… Nepozabna si,« je Miša delila utrinke izpred štirih let, ko je na ljubljanskem gradu gostila Miro.»Pred 4 leti, v hladnem decembru je skupaj z nami zmrzovala v skalni dvorani na ljubljanskem gradu, kjer smo posneli pogovor z njo. Kljub temu, da se je po snemanju pozno zvečer morala vrniti na Reko, je šla še z nami na čaj. Izjemna ženska. Izjemen človek,« je napisala Miša in dodala, da je bila 13 let prvakinja hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu. Pri gledalcih je pustila velik vtis z vlogami močnih žensk, ki jih je življenje preizkušalo.»Radi smo jo gledali in občudovali. Vrsto let. Potem je odšla. Izginila. Ni se več mogla soočati z vedno hujšimi napadi na njeno osebnost in delo v času, ko je bila Jugoslavija v poslednjih vzdihljajih in še huje potem, ko je razpadla. Medijski linč je bil neizprosen. Zapustila je svojo državo in s par kovčki odšla v ZDA. Na srečo je lahko delala tudi tam, sicer v povsem drugem žanru. Posnela je dve znanstveno-fantastični seriji Babilon5 in Lost /Skrivnostni otok/. Zdaj je nekaterim, ki niso imeli moči in poguma, da bi jo poklicali takrat, ko je najbolj potrebovala eno samo besedo podpore, kakor žal. Žalujejo,« je še zapisala. Za konec pa dodala: »Ne le, da si je treba vzeti čas za ljudi. Treba si ga je vzeti ob pravem času. Tudi takrat, ko tebe zaskrbi za lastno rit. Mira. Počivaj v miru.«