Miša Margan ostro nad sanjskega moškega

Z možem Gorazdom FOTO: MEDIASPEED.net

Da SanjskiA moškimogoče res ni tako sanjski, kot je prikazano na malih televizijskih zaslonih, zadnje dni ugotavljajo tudi kandidatke v šovu Sanjski moški. Nekatere je na instagramu blokiral, o svojih občutkih glede tega pa je spregovorila, prva slovenska sanjska ženska, ki se je javnosti izpostavila pred več kot petnajstimi leti. Miša, ki danes živi mirno družinsko življenje, je ogorčena nad Čeglajevim vedenjem in početjem.»Vsaka ženska, ki se je prijavila v šov, v katerem nekdo dobi naziv sanjski, si zasluži, da se jo obravnava s spoštovanjem. Da jo moški postavi na piedestal. Gregor je še premlad, nezrel, čeprav je dopolnil 31 let. Morda bo znal ceniti žensko, ko bo v letih mojega moža. Ko se bo naučil, kaj pomeni, da žensko razvajaš, jo ceniš, ji daš priložnosti in jo podpiraš. Pri njem pa se vidi, da ga izdajajo hormoni. Zelo lepo mu tečejo besede teorije, sploh ko poudarja, kako zelo si želi družine, ljubezni in tako naprej, ko pa preidemo v prakso, mu ta precej šepa. Vidi se, da je mladenič željan zabav, avantur in pozornosti. Konec koncev se mora zdivjati. In zato so iz hiše letele ženske, ki so veliko bolj zrele, kot je sam. Tukaj bom izpostavila. Dekle, ženska, ki mi je všeč. Zelo. Pa čeprav so jo zaznamovale kritike, da je hladna in vzvišena,« pravi Marganova, ki je tako stopila v bran 34-letni Mary, ki je šov zapustila kot zadnja, ker po Čeglajevem mnenju ni bila dovolj čustvena in odprte narave. »Mary ni hladna, Mary je ženska, ki je pri svojih 34 letih prišla do točke, ko ve, česa si želi in česa ne. Vsekakor pa ni ena tistih, ki bi se v šovu Gregorju obešala za vrat in rinila v njega. Je ženska, ki bi jo moral osvojiti on, ne ona njega. In prav je tako. Halo? Kam smo pa prišli? Saj so moški tisti, ki bi se morali izkazati pri osvajanju ženskih src. Jaz jo vidim kot žensko, ki potrebuje zrelega moškega, ki jo bo nosil po rokah in ji bo pokazal, kaj pomeni biti pravi moški,« je odločna nekdanja sanjska ženska, ki se je spomnila časov, ko je bila sama v središču pozornosti, čeprav v šovu ni našla moškega, ki bi jo spremljal skozi življenje.»Jaz sem na enem od snemanj doživela kolaps od utrujenosti in se enega skupinskega zmenka nisem udeležila. Fantje so se takrat odpravili na izlet z ribiško ladjo v Izoli. Strnjeno dogajanje, stres in napete situacije pripeljejo do tega, da ljudje pokažejo vse svoje skrite plati osebnosti. Frustracije pri ženskah pa so lahko še toliko hujše,« je Miša stopila v bran dekletom, ki se trenutno borijo za srce sanjskega moškega, ob tem pa je še dodala, da je sama z nekaterimi fanti iz šova, v katerem je bila glavna zvezda, ostala v dobrih odnosih, z nekaterimi je še vedno prijateljica. »Morda pa današnja mladina ne pozna normalnega načina komunikacije in se svet zanje odvija z izkazovanjem pozornosti prek družbenih omrežij. Kakor koli, se veselim nadaljnjih epizod in seveda zaključka te sanjske sage,« sklene.