Miran Rudan je imel srečo, da je preživel: hvaležen je vsem za molitve

Miran Rudan je v začetku avgusta leta 1999 z motorjem doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je komaj preživel. Okrevanje po tej nesreči je bilo dolgotrajno, a priljubljenemu pevcu je uspelo. Ob 25. obletnici dogodka se je oglasil na Instagramu in izrazil hvaležnost.

»4.8.1999... 25 let od takrat, ko sem dobil še eno priložnost. Hvaležen vsem, ki ste takrat molili in stiskali pesti zame,« je zapisal na omenjenem družbenem omrežju.

V eni drugi objavi je svojim sledilcem svetoval, da naj nikoli ne pozabijo dati čelade na glavo, ko so na kolesu, motorju, rolerjih, skiroju in še čem. Kot je zapisal, je on takrat ni imel, imel pa je več sreče kot pameti.

Rudan danes poln energije nastopa na slovenskih odrih in navdušuje svoje poslušalce. Veliko pozornosti je pritegnila napoved njegovega sodelovanja z Vilijem Resnikom. Lepo je videti, da sta se dva, ki sta bila nekoč tekmeca, odločila združiti moči