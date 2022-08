Miran Rudan komaj preživel: Hvala vsem, ki ste molili zame (FOTO)

4. avgust je za pevca Mirana Rudana prav poseben datum. Leta 1999, ko je imel 23 let, je na ta dan z motorjem doživel hudo prometno nesrečo v bližini Bernardina. Trčenje je komaj preživel, okrevanje pa je bilo dolgotrajno. Kot je zapisal na instagramu, se je takrat ponovno rodil. »Na tem mestu hvala vsem, ki ste takrat molili in stiskali pesti zame, da mi uspe in preživim ...«

Imel je več sreče kot pameti

Pevec je svoje sledilce pozval k previdnosti in odgovornosti: »Pazite nase in nikoli ne pozabite dati čelado na glavo, kadar ste na motorju, kolesu, skiroju, rolerjih ... jaz je takrat nisem imel ... sem pa imel več sreče kot pameti.«

»Iz kome so me zbudili razmeroma hitro. Iz Izole so me prepeljali do Ljubljane s helikopterjem, ker so se bali, da prevoza ne bi preživel, glava mi je začela zatekati, nekaj dni je bilo zelo kritično. Bali so se zame, a ko sem se zbudil, sem bil začuden, kaj se dogaja. Spomnim se, da sem bil zelo tečen, neprijazen,« je pred časom za Planet TV razkril Rudan. Tudi ko je okreval, je imel precejšnje težave z zdravjem, od epileptičnih napadov do izgube spomina, voha ...