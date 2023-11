Ministrstvo in RTV Slovenija združila moči in pripravila posebno oddajo

Ko pomorščak Pepe spet nič ne ujame in je lakota res že zelo velika, se s Kakadudujem pridružita vseslovenski akciji priprave tradicionalnega slovenskega zajtrka. Pomembni misiji – pravočasno nabrati slastna jabolka, speči dišeč kruh, najti mleko in iz njega narediti okusno maslo ter napolniti kozarec s sladkim medom – pa se pridruži množica radovednih otrok. Ali jima bo to skupaj z mladimi pomočniki tudi uspelo, pa bomo izvedeli v petek, 17. novembra, ob 10. uri na prvem programu Televizije Slovenija.

Tudi tokrat se mu bo pridružila množica radovednih otrok. FOTO: arhiv TVS

Uredništvu Otroških in mladinskih oddaj Televizije Slovenija je namreč, v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, uspelo pripraviti posebno tematsko oddajo z naslovom Ribič Pepe, tradicionalni slovenski zajtrk, v kateri bodo poudarjali pomen zdrave prehrane in dragocenost lokalno pridelanih živil, pa tudi pametnega ravnanja z njimi. S premišljenimi zapleti bodo v oddaji burili otroško domišljijo, vzbujali radovednost, krepili ekipni duh in poskušali mlade gledalke in gledalce tudi nasmejati.

Nova skladba

Oddajo je uredniško oblikovala Natalija Kmetec Gajšek, producentka je Alenka Orel, posnela jo je ekipa Kleva Films, v glavni vlogi pa, kot že vrsto let, blestita Igor Ribič v vlogi ribiča Pepeta ter Lucija Ćirović, ki je posodila svoj glas Kakaduduju. Seveda po vsaki opravljeni nalogi sledijo zabava, pesem in ples, ob čemer se razvija tudi glasbena in gibalna ustvarjalnost otrok.

V oddaji bodo uporabili že znane skladbe Jožeta Potrebuješa, slišali pa bomo tudi najnovejšo, tematsko, z naslovom Traktor v izvedbi legendarnih Čukov, ob kateri bodo zaplesali mladi plesalci Plesnega kluba Forma pod vodstvom Nataše Potočnik.

Slavni rdeči traktor so posebej za ribiča Pepeta, ki pozna domača dvorišča, sadovnjake in čebelnjake, pripravili na šoli Grm Novo mesto – centru biotehnike in turizma, po kruhu je zadišalo v gostilni Mihovec v Medvodah, steklenice z medom so otroci napolnili pri družinskem podjetju Honey House, Aerton v Lenartu, jabolka pa so zrasla v Kozjanskem parku. V oddaji bodo sodelovali mladi z OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Kozje, OŠ Pirniče, OŠ Lenart in OŠ Miroslava Vilharja Postojna.