Minister priznal: Prijatelji mi pravijo, da sem copata

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan spregovoril tudi o svoji družini. Z ženo Klavdijo imata štiri otroke, a kot je povedal minister, si je v preteklosti sam želel še večje družine. A kot pravi, je o sedmih otrocih govoril, ko z njimi še ni imel izkušenj. Zdaj priznava, da vsak otrok zahteva veliko časa in pozornosti.

Vzel je tudi ženin priimek

Cigler Kralj je razkril tudi, zakaj ima dva priimka. Kot je dejal, ima Klavdija tri sestre, zato si je vedno želela, da bi priimek Kralj nekako obstal. Ko sta šla na matični urad oddati vlogo za poroko, ju je matičarka vprašala, kakšen bo njun priimek po poroki. »Spogledala sva se in potem sva si na hitro rekla ... jaz nisem imel problema s tem, da vzamem Kralj, ker mislim, da je to res lep priimek,« je dejal.

Minister po drugi strani priznava, da sta ravno dva priimka vir navdiha pri njegovih moških prijateljih, ki tega ne morejo razumeti. »Hecajo me o copatih in podobno, ampak jaz si mislim svoje. Midva sva oba zadovoljna, to je najbolj pomembno,« je poudaril.

Minister o pritiskih in napadih: Nismo roboti

Cigler Kralj in njegova družina se večkrat spopadajo tudi s pritiski in celo napadi, ki jih je deležen kot minister. A kot pravi, se v dveh letih t. i. visoke politike veliko naučiš. »Dobro je, da ne skočiš vedno na prvo žogo. Tega sem se naučil. Hkrati je prišlo tudi do več napadov name osebno in na mojo družino. Ko pa pride do tega, je obrambni refleks, ko rečeš, da ti tega ni treba, in se umakneš. Vseeno nismo roboti, gre do srca. Če ne meni, pa gotovo otrokom ali pa ženi.«