Miki Vlahovič: »Ko greš po otroke na napačno letališče ne po svoji krivdi ...«

Kot strela z jasnega je marca završalo, saj smo izvedeli, da se po 35 letih razhaja legendarna skupina Victory. Od nje se je poslovil Miki Vlahovič, eden od ustanovnih članov. Kot smo slišali, je bil razhod prijateljski, drug drugemu pa želijo obilo uspehov v prihodnjih glasbenih podvigih.

Miki se je od skupine poslovil z globokim spoštovanjem do preteklosti in veseljem do prihodnosti: »Fantom želim iskreno vse najboljše v prihodnosti in vsekakor še veliko glasbenih uspehov. Zdaj čutim, da moram iti po novi poti, se bolj posvetiti solo karieri, in vesel sem, da me pri tem podpirajo. In, ja, še vedno ostajamo prijatelji!«

Tokrat je glasbenik s sledilci na družbenih omrežjih delil spodnji zapis ob družinskih fotografijah.

»Ko greš po otroke na napačno letališče ne po svoji krivdi, ti ne preostane drugega, kot da obiščeš še Benetke.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev v obliki emotikonov, antropologinja, publicistka in igralka dr. Jerca Legan pa je zapisala: »Čudovita sta, otroci pa itak.«