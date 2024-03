Miki Vlahovič je po 35 letih ustvarjanja v skupini Victory stopil na samostojno pot

Minuli vikend je završalo, saj smo izvedeli, da se po 35 letih razhaja legendarna skupina Victory. Od nje se je poslovil Miki Vlahovič, eden od ustanovnih članov. Kot smo slišali, je bil razhod prijateljski, drug drugemu pa želijo obilo uspehov v prihodnjih glasbenih podvigih.

Miki se od skupine poslavlja z globokim spoštovanjem do preteklosti in veseljem do prihodnosti: »Fantom želim iskreno vse najboljše v prihodnosti in vsekakor še veliko glasbenih uspehov. Skupaj smo ustvarjali kar 35 let! Prebedeli smo neštete noči, ustvarjali nepozabne zabave in hvaležen sem za vse to. Zdaj čutim, da moram iti po novi poti, se bolj posvetiti solo karieri in vesel sem, da me pri tem podpirajo. In, ja, še vedno ostajamo prijatelji!«

V 35 letih nastopov z Victory je bilo toliko spominov, da jih je težko ubesediti. Zares mi ni žal, da sem bil kamenček v mozaiku skupne zgodbe.

Minuli konec tedna je Miki z ženo preživljal v Rogaški Slatini in po vrnitvi v Ljubljano o aktualni novici še pove: »Začutil sem, da je zdaj dejansko res čas, da stopim na solo glasbeno pot in se odcepim od skupine Victory, ker mislim, da je tako prav.«

Cirkus Victory

Kako so njegov odhod sprejeli drugi člani skupine? »Nikomur ni bilo vseeno, namreč prijatelji, sodelavci in še marsikaj smo bili več kot 35 let, zato nam je bilo vsem težko. Ampak verjamem, da nam bo v prihodnosti vsem lažje, da bomo lahko zadihali s polnimi pljuči in nadaljevali svojo glasbeno pot.«

Zdaj gre na samostojno pot. FOTO: Igor Modic

Na skupino ga veže ogromno lepih, pa tudi kdaj ne tako lepih spominov. »V vseh teh letih nastopov s cirkusom Victory je bilo toliko spominov, da jih je težko ubesediti, strniti v eno besedo ali stavek. Vse je bilo. Zares mi ni žal, da sem bil kamenček v mozaiku skupne zgodbe.« Kakšen cirkus je imel v mislih? »Včasih smo se pošalili, da smo kar Cirkus Victory, saj smo bili zares pravi nomadi. Prepotovali smo Evropo počez in postrani ter na odrih v vseh mestih in krajih prinašali ljudem dobro voljo in zabavo.«

Pove zanimivo prigodo: »Spomnim se, da smo prišli na koncert v diskoteko Fajn club v Gorenji vasi en dan prekmalu. Nasmejali smo se od srca, spili pijačo z lastnikom ter se z nasmehom odpravili v Ljubljano. Naslednji dan pa smo naredili noro vzdušje in navdušili obiskovalce.«

25 let Zelene dežele

Skupina Victory je znana predvsem po zabavnih pesmih, in ko ga vprašam, katera mu je najbolj pri srcu, izstreli kot iz topa: »Najlepša je nedvomno Zelena dežela, ki sem jo napisal pred približno 25 leti in jo tudi zapel. Na to sem še posebno ponosen, saj je postala že skorajda zimzelena, in to me globoko v srcu zelo radosti.«

Miki v glasbo ujame globoka čustva. FOTO: Igor Modic

Miki je tudi v solistični karieri predstavil že veliko odličnih skladb, kot so Ostala si, Metulj, Še vedno sva ista in Do neba, pred enim mesecem pa je izdal Naj tamburaši zaigrajo. »Najprej je bila napisana melodija in potem smo dobili besedilo, ki je bilo iskreno in je seglo do srca. Čudovito se je združilo z melodijo. Že takrat smo čutili, da s to pesmijo še nekaj bo.« Poslušalce z njo popelje v svet spominov, ljubezni in hrepenenja, mnoge pa melodija ponese v Dalmacijo. »Res je, da nas melodija lahko popelje v Dalmacijo, ampak ne samo tja, lahko nas popelje v Pariz, v Francijo, v Španijo ali Grčijo ... Čeprav sem imel bolj v mislih Prekmurje ali Metliko, Črnomelj, Belo krajino, tako da je pesem zelo široka in se lahko v njej marsikdo najde.«

Miki v glasbo ujame globoka čustva, in tudi tokrat je tako. »Pesem govori o ljubezni, o mladem paru, ki je končal razmerje, ampak on jo še zmeraj ljubi, jo hodi gledat v bar, kjer dela, in podoživlja njune najlepše trenutke. To je zguljena fraza, ampak še vedno ima močno ljubezensko sporočilo.«

Ljubezen do žene

Njegova nova pesem se vrti na radijskih postajah, na youtubu ima več kot 106.000 ogledov. »Videospot smo posneli v centru Ljubljane ravno na dan, ko je bil ljubljanski maraton in je bila v mestu neverjetno velika gneča, tako da smo komaj prišli na snemanje. Snemali smo na več lokacijah po Ljubljani, posnet je bil v enem dnevu.« Ena od zvezd v njem je njegova hčerka Tia. »Zaplesala je v plesni trojici, njeni prijateljici pa sta Dina Šarac in Karin Kumar. So najboljše prijateljice. Premierno je nastopil tudi Aleksander Radanovič in pa Tjaša Kramarič, ki je gledalcem znana iz televizijskega šova.«

Ko govoriva o ljubezni, ki mu daje navdih, iskreno prizna: »V svojih pesmih še zmeraj prepevam o ljubezni, sicer pa se hranim z ljubeznijo do svoje drage žene, ki še kar traja.« Z izpovedno pesmijo Ostala si sta s Petro proslavila srebrno obletnico poroke. Miki je zelo romantičen: »Za praznike se zmeraj potrudim s kakšno malo pozornostjo in tudi letos je bilo tako. Svojo drago sem za valentinovo presenetil tako, da sem ji zjutraj podaril šopek rož in krtačo, ker jo je izgubila tri dni prej.«

Miki Vlahovič in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Romantične melodije pa bo kmalu zapel tudi vsem nam. »Na odrih po Sloveniji me boste lahko videli in slišali že 12. marca v Destrniku in 5. aprila v Ljubljani v Dvornem baru. Že zdaj se veselim nastopov, ki jih bo v prihodnosti še več.« Ob slovesu ga poprosim za zadnjo misel, in kot pravi pesnik mi pove: »Naj nas usoda pelje lepim stvarem naproti, naj nam vsem skupaj tamburaši igrajo še dolgo v noč.«