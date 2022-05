Mijo Janković opazili na slavnostnem dogodku (FOTO)

Na dan zmage, 9. maja, so na slavnostni seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana podelili naziva novima častnima meščanoma. To sta postala Jurij Souček in Renata Selecl, ki sta se dogodka udeležila s svojimi partnerji Mileno Souček Morača in Brankom Sobanom. Ob ljubljanskemu županu je sedela soproga Mija Janković.

Med publiko na Ljubljanskem gradu je bilo opaziti številne znane obraze predvsem iz sveta politike. Med drugim nekdanja predsednika države Milan Kučan in Danilo Türk, predsednica SD Tanja Fajon, podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, minister za javno upravo Boštjan Koritnik in minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič.

V fotogaleriji objavljamo nekaj utrinkov s podelitve najvišjih občinskih priznanj.

Častnim meščanom Ljubljane sta se pridružila filozofinja in sociologinja Renata Salecl ter dramski igralec Jurij Souček. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Portreta slikarja Rudija Španzla jima je na današnji slavnostni seji mestnega sveta ob občinskem prazniku podelil ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Slavnostna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, kjer sta častna občana postala Renata Salecl in Jurij Souček, Ljubljana, 9. 5. 2022 FOTO: Voranc Vogel

