Mija Janković je ob soprogu Zoranu kar žarela: na slavju tudi ta glasbenica (FOTO)

V družini Janković je zadnje dni veselo. Nedavno smo poročali, da sta ljubljanski župan Zoran Janković in njegova žena Mija dobila še enega vnučka, v sredo pa je bil razlog za veselje Mijin rojstni dan. Njene snahe, ena od teh nekdanja, so dogodek, ki so ga praznovali v eni od ljubljanskih gostiln, zabeležile na instagramu.

Vesna Janković, ki je bila nekoč poročena z Juretom Jankovićem, je s sledilci delila nekaj rojstnodnevnih prizorov slavljenke Mije, ki je bila dobro razpoložena.

FOTO: Zaslonski posnetek

V fotoobjektiv je ujela tudi prizor zakoncev Janković, na katerem se Mija zaljubljeno smehlja, ljubljanski župan pa je globoko zamišljen – glede na priložnost verjetno z mislimi pri rojstnodnevnem voščilu.

Ursula in Vesna. FOTO: Zaslonski posnetek

Nekaj utrinkov je delila tudi Ursula Gawish, žena Damjana Jankovića. Pokazala je, kako lep šopek je podarila svoji tašči, kot tudi, da je zelo rada v družbi svoje sestre Sare Gawish in Vesne.

Darilo za taščo. FOTO: Zaslonski posnetek

S sladko torto se je posladkala tudi glasbenica Neisha, ki je Miji čestitala tudi na instagramu. Neisha je pred časom nastopila na letnem taboru SDS, zdaj pa je nazdravljala z županovo soprogo.

Neisha na rojstnem dnevu Mije Janković. FOTO: Zaslonski Posnetek

Moški so se instagrama očitno vzdržali, a lahko sklepamo, da sta se rojstnega dneva udeležila oba Mijina sinova z otroki. Najmlajši je star še ne en mesec. Za Maxime Janković je to prvi otrok, za Jureta pa tretji.