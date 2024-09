Jure Janković še tretjič postal oče, otroku je nadel zanimivo ime

Sin ljubljanskega župana Zorana Jankovića, Jure Janković, je še tretjič postal oče. Njegova žena Maxime Pikula je konec avgusta rodila sina, ki sta ga poimenovala Alexander Zoran, poroča revija Lady.

Medtem ko je to za Maxime prvi otrok, je to za županovega sina že tretji. Iz prvega zakona z Vesno Janković ima namreč sina Valla in hčerko Julio. Novopečena starša sta sinu nadela imeni prednikov, po dedku Zoranu in Maximinem pradedku Aleksandru Rankoviću, ki je bil tudi nekdanji jugoslovanski zunanji minister.

Maxime in Jure sta se poročila maja lani. Na poroki, ki sta jo organizirala na Krasu, jima je igral hrvaški glasbenik Petar Grašo.