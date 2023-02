Miha Hercog snel poročni prstan, a je še vedno poročen

Razhod Saše Lendero in Mihe Hercoga je priletel kot strela iz jasnega. Konec ljubezni med njima je mnoge presenetil in povsem šokiral, saj sta se poročila nedolgo nazaj. Kljub temu, da je Miha v težkem obdobju, pa je očitno pripravljen na nove izzive, saj je sprejel vlogo komentatorja v oddaji Poroka na drugi pogled, kjer s Špelo Grošelj in Tanjo Kocman komentira dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled.

A še preden se je trojica posvetila parom, je ženski del zanimalo, kako je Miha in kako se počuti zdaj, ko je sveže samski. »Počutim se fajn. Zaenkrat sem prav fajn,« je odvrnil na kratko in na vprašanje, ali še vedno nosi poročni prstan in pojasnil, da mu roko krasi atlantidski prstan, ki ga ima že petnajst let. Grošljevi in Kocmanovi je pojasnil, da gre za energetski prstan, ki ga je nosil tudi takrat, ko je nosil še poročnega.

Na vpraanje, kdaj je snel poročni prstan, pa je odvrnil: »Ko je bil pravi moment. Ko je prišla odločitev in čas, sem ga snel. Glede na situacijo, bi bilo malo čudno, če bi ga še nosil,« je dejal in dodal, da urasno sicer še ni ločen.

Kocmanova je dodala, da je verjetno težko sprejeti takšno odločitev, saj se človek verjetno naveže na človeka, prstan in tudi status, Hercog pa ji je samo pritrdil.