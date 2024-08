Metka Albreht praznovala, res ji ne bi dali toliko let (FOTO)

Stilistka Metka Albreht se je na svoj rojstni dan oglasila sledilcem na Instagramu. Kot je razkrila, je še zadnje leto v štiridesetih, naslednje pa bo srečala abrahama. Težko bi ji dali toliko let. Kdo ve, morda sta njena pozitivna naravnanost in nasmejanost kriva za mladostni videz.

»Moja zadnja štirica. Matr. Kr nekaj let sem naklanfala. Kaj čmo. Zdravje naj nam služi. Pa da familija skp drži. Da so otroci srečni, stabilni in da vejo, da se name lahko vedno oprejo. Rada mam ljudi. Vse. Prijazne, zoprne, tečne, glasne, tihe. Sproti slabo oproščam, dobro me napolni z dodatno energijo in vajbom, da je še upanje, da pride “svet k pameti!” Res sem ponosna mama in ženska, ki se pri teh letih zaveda vsega lepega… Zato danes nazdravljam na strpnost, sprejemanje in valjda…na ljubaf,« je zapisala Metka, ki je bila pred leti izbrana tudi za Miss Slovenije.

Zabava za njen rojstni dan je bila nepozabna. Kot je zapisala, so presenečenja sledila v presledkih, pripeljala pa so jo tudi do hkratnega joka in smeha. »Hvala vam banda moja, za vse! Rada vas mam in ja, drugo leto pa na glavo. 50ka bo padla,« je še zapisala.