Tako se je odzval Janša ob smrti Melanijine mame Amalije

Na družbenem omrežju X je bivša prva dama Amerike Melania Trump zapisala, da z globoko žalostjo sporoča, da je umrla njena mati, Amalija.

Knavsovo so zaradi bolezni najbližji pogrešali že med božičnim in novoletnim praznovanjem Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi. Med novoletno zabavo je Trump sporočil, da je gospa Knavs zelo bolna in da je Melania ob njej v bolnišnici v Miamiju.

Viktor in Amalija Knavs FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Pod objavo žalostne novice so se usula sožalja prijateljev, politikov in znanih osebnostih. Sožalne misli je med drugimi zapisal tudi predsednik SDS stranke Janez Janša, in sicer stavek v angleškem in stavek v slovenskem jeziku: »My deepest condolences. (V prevodu Moje najgloblje sožalje.) Naj počiva v miru.«

Sveta maša

Sveto mašo bodo darovali zanjo v nedeljo, 14. januarja v župniji Raka in Studenec. Na družbenem omrežju so delili zapis: »V večnost je odšla ga. Amalija Knavs roj. Ulčnik, mati nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump, ki je prejela dar svetega krsta v naši župniji. Pokojna mama je otroštvo preživela na Raki. Sveto mašo bomo darovali zanjo v nedeljo, 14. 1., ob 10 h, ko bo somaševanje vodil upokojeni škof msgr. Andrej Glavan. Pokojne in njenih bližnjih se spomnimo v molitvi,« so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Sožalje so izrekli številni prijatelji, objavljamo le nekaj zapisov z družbenih omrežij.