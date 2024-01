Danes bodo pokopali Amalijo Knavs, Donaldu Trumpu ne pustijo žalovati

Nekdanja prva dama Melania Trump je prejšnji teden sporočila, da je v 79. letu starosti umrla njena mati Amalija Knavs. Pogreb bo danes na Floridi. Leta 2022 so bivšo ženo Donalda Trumpa Ivano pokopali na zemljišču njegovega kluba za golf v Bedminstru v državi New Jersey.

Newyorški sodnik Lewis Kaplan je zavrnil prošnjo nekdanjega predsednika ZDA Trumpa za prestavitev v torek napovedanega začetka sodnega procesa v tožbi kolumnistke E. Jean Carroll, in sicer zaradi obrekovanja. Trump je kot razlog navedel prav četrtkov pogreb tašče Amalije Knavs.

Trumpovi odvetniki so že v petek vložili prošnjo, da bi prestavili začetek sojenja, češ da želi biti bivši predsednik v sredo in četrtek z družino na Floridi zaradi pogreba matere nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump.

Bila neverjetna in lepa

»Ženina mati, ki je bila neverjetna in lepa tako znotraj kot zunaj – neverjetna ženska –, je umrla. Mojo ženo je to hudo prizadelo, jaz pa moram na to sojenje. Prosili smo sodnika, ali si lahko vzamem dan premora za pogreb tašče, s katero sva si bila blizu,« je povedal Trump.

Rad bi samo podpiral svojo ženo na pogrebu njene mame.

»In rekel je ne. To so živali! Si lahko zamislite? To so slabi ljudje, radikalni levičarski norci, ki mi želijo samo škodovati, ker mislijo, da bo Joe Biden zmagal na volitvah. Rad pa bi samo podpiral svojo ženo.«

Odvetnica Carrollove Roberta Kaplan pa je povedala: »Zelo nam je žal za Trumpovo izgubo, vendar v tem trenutku nasprotujemo popolni preložitvi sojenja. Vsaka zamuda je zelo škodljiva, sploh ker bo gospod Trump skorajda zagotovo uveljavljal konflikte z urnikom, ko se bo začela njegova predsedniška kampanja.«

Ponudila je kompromis, da se bo porota začela izbirati v torek, Trump pa lahko priča šele v ponedeljek v tednu za naslednjim, kar pa so Trumpovi odvetniki zavrnili.